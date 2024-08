Gustavo Rivera-Río se levantó de la lona para llevarse el triunfo ante Carlos Andre Dos Santos Rocha

El peleador mexicano y prospecto de peso superpluma, Gustavo Rivera-Río regresó a la senda del triunfo la noche del viernes en Atlanta, Georgia, al vencer por decisión unánime (58-54, 58-54 y 58-54) al brasileño Carlos Andre Dos Santos Rocha.

El Dorado fue sorprendido a menos de tres minutos de iniciada la contienda, pero logró componer el camino, incorporarse y conquistar a los jueces para una importante victoria.

"Nunca me habían tumbado, fue una sorpresa, nunca me habían tumbado nunca. Pero me levanté y demostré que soy un peleador", dijo aún en el ring el peleador apoyado por Heraldo Media Group.