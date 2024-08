Checo Pérez tiene una buena carrera en Países Bajos, pero no le alcanza para el top 5; Lando Norris es el ganador

Checo Pérez se veía favorecido en la clasificación gracias a la penalización de algunos rivales y se colocaba en la quinta posición en la parrilla de salida. Después de ilusionar a todos en Red Bull y a los mexicanos con la vuelta a un podio, llegó la mitad de la carrera y con ella Carlos Sainz para robarle el quinto puesto y alejarlo de la posibilidad de pelear por el top 5 y de podio. Checo hizo una buena actuación y se quedó con la sexta posición en el GP de Países Bajos.

Los de Red Bull no han tenido una buena vuelta en la actividad de la Fórmula 1. Por un lado, Checo no logra colocarse dentro de los cinco mejores de la parrilla y, por le otro lado, Max no logró coronarse en su casa. Lando Norris fue el encargado de quedarse con el primer lugar en el Circuito de Zandvoort.

Checo Pérez terminó sexto en el GP de Países Bajos (X: F1)

Checo mejora, pero no alcanza el podio

Pérez sigue mostrando mejoría en cada carrera, pero sigue sin alcanzar los primeros tres lugares que le brinden tranquilidad en lo que resta de la temporada. Con nueve carreras restantes, Sergio debe comenzar a sumar podios para no poner en riesgo su lugar en la escudería de Red Bull. En esta ocasión, en Países Bajos, el mexicano hizo una muy buena carrera, pero la estrategia y el rendimiento del auto no fueron suficiente para derrotar a un Carlos Sainz que presentó un mejor ritmo de competencia.

Checo sumó su novena carrera donde no logra poner su nombre dentro de los cinco mejores de la F1. Ahora debe buscar darle la vuelta a estos resultados y preparar la próxima carrera de la categoría reina de la velocidad. El próximo GP será en la casa de Ferrari, el circuido de Monza. Mientras llega la próxima cita en la F1 toca ver disfrutar a Lando su victoria.

Lando se llevó el primer lugar en Países Bajos (X:F1)

Lando Norris se consagra en Países Bajos

El piloto británico le quito la posibilidad a Max Verstappen de ganar el Gran Premio en su casa, pero no sólo eso, sino que hizo que el neerlandés alargue su racha de cuatro carreras sin poder ganar en la F1. En Países Bajos, Norris fue amplio dominador de la competencia en la recta final de la carrera. Una vez recuperada la punta fue mejorando sus tiempos al punto de cerrar la carrera con la vuelta más rápida. Lando quiere pelear por el campeonato mundial de pilotos.

Al terminar la carrera, con una sonrisa en el rostro, Norris corrió a los brazos de su padre que lo esperaba con los brazos abiertos para fundirse en un emotivo abrazo. El piloto de McLaren se coloca como el segundo lugar de la general con tan solo 70 puntos de diferencia con Max. A falta de nueve carreras, el británico cuenta con 225 puntos, mientras que el neerlandés tiene 295 unidades.