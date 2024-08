Gotti respetó demasiado a Mayweather y salen abucheados de la CDMX

Haciendo gala de su estilo incómodo, Floyd Mayweather se encargo de neutralizar los más de 10 kilos de diferencia que le llevo John Gotti la noche del sábado en la Arena Ciudad de México.

En lo que fue la primera presentación de Money Mayweather en territorio nacional, el de Grande Rapids, Michigan, salió abucheado por los aficionados asistentes.

"Para mí fue un honor poder venir aquí a presentarme ante un país como México", declaró el 15 veces campeón mundial, quien decidió retirarse en 2017.

Gotti, quién buscaba revancha del duelo de revancha, nada pudo hacer para romper el timing y distancia del hábil estadounidense.

El campeón mexicano David Picasso retuvo la corona plata supergallo del Consejo Mundial de Boxeo ante el armenio Azat Hovhannisyan, quien vendió cara su derrota.

Hovhannisyan perdió un punto en el quinto episodio

Créditos: Guillermo O’Gam

David se enfrentó a un rival que aguanto su pegada y que recorrió toda la vía para caer por tarjetas unánime:118-110, 118-110 y 120-108. "Mis respetos para Hovhannisyan, es un guerrero que dio una gran pelea, fue muy duro", dijo aún en el ring el aspirante a título mundial.

Hovhannisyan perdió un punto en el quinto episodio, luego de golpes bajos acumulados, a manos del referí panameño Héctor Afu.

Con un potente gancho a la humanidad de Víctor Vázquez, Curmel Moton terminó en menos de un minuto (55 segundos) con su debut en México.

El peleador, de 18 años, que se alza como una de las promesas más sólidas del Money Team, viajó buscando su quinto triunfo, y lo obtuvo sin resistencia.

Créditos: Guillermo O’Gam

En pelea de exhibición, el excampeon welter Víctor Ortiz y su rival, el argentino Damián Coria, se llevaron los abucheos del público al no acomodar sus estilos. David Picasso fue recibido por los aficionados con mucha emoción, pues a ritmo de El Rey entro acompañado por el cantante Edwin Luna.

Moton salió dispuesto a no estudiar a su rival mexicano y al detectar que los golpes al cuerpo lo removieron, no perdonó y siguió castigando, hasta que Vázquez puso las rodillas en la lona. El referi Laurentino Ramírez no tuvo necesidad de meter cuenta de protección, tan pronto como vio la cara de Víctor Vázquez detuvo el duelo.

