Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya volverían a tener beca en la CONADE

Osmar Olvera y Juan Celaya son dos deportistas que ya son históricos en el deporte mexicano, pues consiguieron en conjunto 2 medallas de plata en clavados y además Osmar Olvera consiguió una medalla de bronce en la competencia individual, por lo que las críticas sobre su falta de apoyo por parte de la CONADE fue muy criticado.

Así que tras una visita por parte de ambos atletas a la CONADE de Ana Gabriela Guevara se habló sobre los premios económicos que recibirán Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera, así como el controversial tema de las becas económicas que ofrece la CONADE a los deportistas mexicanos.

¿Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera recibirán de vuelta su beca de la CONADE?

Osmar Olvera y Juan Celaya se reunieron este día con la titular de la CONADE la ya conocida Ana Gabriela Guevara, pues se esperaba una reunión de agradecimiento que han recibido por parte de la CONADE y que nos ha entregado 3 medallas olímpicas, por lo su visita fue muy aplaudida en redes sociales.

“El apoyo tanto de Ana Guevara como de la CONADE siempre ha estado, ha sido incondicional desde que vivimos en el CNAR, tengo a mi entrenadora, a mi fisioterapeuta, mis doctores y en cuanto a los consejos que la directora general me compartió me ayudó bastante ahora que estuve en estos Juegos Olímpicos”, dijo Osmar Olvera.

Por lo que tras su visita el periodista Carlos Ponce de León aseguró que la CONADE habría decidido dar el premio no dividido por la medalla que consiguieron en conjunto Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, por lo que les darían el premio completo que ronda los dos millones de pesos así como la devolución de su beca.

¿Por qué Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera no tenían beca de CONADE?

Los medallistas olímpicos no tenían beca por parte de la CONADE, pues, los nadadores y clavadistas mexicanos no tienen acceso a esta ayuda económica debido a que la Federación Mexicana de Natación no es una institución reconocida por World Aquatics por lo que no se le ofrecían estas becas económicas.

Por lo que algunos atletas mexicanos tuvieron que buscar un amparo legal para poder ser partícipes de estos beneficios económicos, por lo que ahora la CONADE buscará hacer una excepción con Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera para que puedan recibir su apoyo económico correspondiente.