"Voy con todo a Los Angeles 2028 y me voy a esforzar mucho más", asegura la clavadista olímpica Alejandra Estudillo

En una entrevista exclusiva para Heraldo Media Group, la clavadista mexicana Alejandra Estudillo habló sobre su impresionante debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió llegar a su primera Final Olímpica de clavados en Trampolín de 3 metros y quedar en la posición número 6 con una puntuación definitiva de 301.95.

Durante la conversación en el programa de "Los Profesionales del Deporte" para El Heraldo Radio conducido por Edgar Valero, la joven de 19 años de edad aseguró que "irá con todo" a los siguientes Juegos Olímpicos que se celebrarán el 14 de julio del 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos.

No me achiqué, intenté igualarme: Alejandra Estudillo sobre la competencia de clavados

Alejandra Estudillo, originaria de Chiapas, contó que a los 14 años se mudó a Monterrey, Nuevo León "para una mejor opción para mi entrenamiento y crecer como atleta". Declaró que deseaba que su compañera clavadista mexicana Aranza Vázquez la acompañara a la Final de clavados en Trampolín de 3 metros, "pero todos cometemos errores, creo que es una gran atleta".

Y narró: "En ese momento yo estaba muy concentrada en mi competencia y no voltee a ver, hasta después me enteré de lo que le pasó, del error que tuvo, al ir viendo es algo que todos los clavadistas vivimos. Yo estaba en lo mío".

Sobre los próximos Juegos Olímpicos, Alejandra Estudillo manifestó que "tengo que pensar y analizar en qué pruebas participar en 2028, voy con todo a Los Ángeles, pero por ahora quiero disfrutar el logro y cuando llegue el momento me concentraré en ello, me voy a esforzar mucho más. El lugar que obtuve me motivó mucho a seguir adelante y seguir echándole muchas ganas".

Al preguntarle sobre qué fue lo más difícil para ella en estos Juegos de París 2024, expresó en entrevista para El Heraldo Radio que "fue el momento de estar ahí, ver que son más grandes y experimentadas (las otras competidoras), es una experiencia que al inicio me costó mucho, pero no quiere decir que me achiqué, intenté igualarme y aprender mucho de ellas".