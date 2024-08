La tradición de los pines olímpicos, que esta edición se convirtió en una cacería

Los Juegos Olímpicos no solo son una competencia deportiva, sino también una convivencia, en donde comparten —durante poco más de 15 días— representantes de 206 países.

Sin embargo, los intercambios de tradiciones y pequeños regalos se han convertido en parte de la fiesta y los pines son una de las tradiciones más antiguas, que data de 1896, cuando intercambiaban pequeñas insignias que hacían con cartón y que luego evolucionaron a pedacitos de madera decorados.

Ahora son de metal y están diseñados para resaltar ciertos elementos del país o del mismo deportista, convirtiéndose en elementos superdeseados por coleccionistas.

Seguir leyendo:

¿Cómo le fue a México en el medallero de París 2024?

Taekwondo: el mexicano Carlos Sansores pierde el combate y se queda sin el bronce

El jugador irlandés Harry Mcnulty fue uno de los deportistas más activos en búsqueda de crecer su colección y lo compartió en su cuenta de TikTok (@saltynuts_). ¿Cuántos pines hubo en estos Juegos de París 2024? Técnicamente es imposible de saber, pues hay diseños por deporte, por país, por federación e incluso algunos atletas mandaron a hacer unos especiales. Por eso, aquí te va un recuento de los cinco de los pines más bonitos y más codiciados:

Snoop Dog

El legendario rapero disfrutó como nadie de participar en París 2024 y, aunque asistió como comentarista para la cadena NBC, investigó a fondo el espíritu olímpico. Mandó hacer una pieza en donde él está exhalando humo en forma del de los anillos olímpicos con la Torre Eiffel de fondo. Los pins volaron tan rápido que ni el mismo cantante de "Drop It Like Its Hot" pudo quedarse alguno y convirtió el pequeño souvenir en "el artículo" a conseguir.

Simon Biles

¿Quién no ama a la gimnasta estadounidense más condecorada de la historia? Ella decidió hacer un pin con forma de corazón que tiene su nombre en el centro. Su lucha, su fuerza y el corazón que la caracterizan en sus competencias quedó plasmado en este souvenir y claro que fueron de los más buscados.

Baréin, Belice, Liechtenstein, Nauru y Somalia

Estos países solo llevaron un deportista. La locura por conseguir estas piezas fue tanta que la cantidad de pines que llegaban no fue suficiente para la altísima demanda.

Equipo de refugiados

Uno de los pines más significativos. Fue el primer diseño del equipo Olímpico de Refugiados, que debutó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Incluye una flecha que marca el camino, lo que significa la experiencia compartida de sus viajes, y un corazón, que tiene su origen en el logotipo de la Olympic Refuge Foundation (ORF).

Holanda

Conquistaron los corazones de muchos con diminutos zuecos, un elemento clásico holandés.