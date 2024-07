Cuarto lugar para México en clavados: Kevin Berlín y Randall Willars se quedan a menos de 4 puntos del bronce

Randall Willars y Kevin Berlín coquetearon este lunes con una medalla más para México, pero menos de cuatro puntos fueron los que decidieron que no quedaría en el podio. La dupla azteca terminó en cuarto lugar en la modalidad de 10m sincronizados. Canadá fue el país que terminó colocándose el bronce en el cuello en esta ocasión.

Kevin y Randall terminaron su participación con 418.65 puntos, mientras que el tercer lugar concluyó su participación con 422.13 unidades, es decir, que 3.48 unidades fueron las que los dejaron fuera del podio. Rylan Wiens y Nathan Zsombor-Murray fueron los que se quedaron con el bronce. Ahora queda esperar a la actividad individual.

Sigue leyendo:

Avanzan a semifinales: Miguel Carballo y Alexis López consiguen su pase en doble de remo en París 2024

Remo, clavados, boxeo, tiro con arco y natación, así se vivió la actividad de mexicanos este 29 de julio en París 2024

Kevin y Randall quedaron cuartos en los 10m sincronizados (AFP)

Se le escapó el bronce a Kevin Berlín y Randall Willars

Canadienses y mexicanos fueron los encargados de protagonizar la pelea por la medalla de bronce en los 10m sincronizados. Lamentablemente para México, el tercer lugar se lo llevó la dupla de la hoja de maple por menos de cuatro puntos de diferencia. Como ya se comentó, Berlín y Willars terminaron con 418.65 unidades, mientras que Wiens y Nathan concluyeron con un total de 422.13 puntos.

Se tiene que recordar que en la final de clavados se realizan seis saltos para definir a los primeros lugares. Los mexicanos fueron arriesgados al buscar tener mayor dificultad, pero la ejecución no fue tan limpia como se esperaba, por lo que no pudieron superar a los canadienses en búsqueda del bronce. Las claves para que no lograran colocarse en el podio estuvo en los primeros clavados.

Los clavados de Kevin y Randall en la final de 10m sincronizados:

Clavado hacia adelante: posición de pica con una dificultad de 2.0 (50.40)

Clavado hacía adentro: posición de pica con dificultad de 2.0 (48.00)

3 1/2 mortales de reversa: posición de tuck con una dificultad de 3.4 (81.60)

3 1/2 mortales de espalda: posición de pica con una dificultad de 3.6 (74.52)

4 1/2 mortales hacia delante: posición de tuck con una dificultad de 3.7 (78.81)

2 1/2 mortales y 2 1/2 giros de espalda: posición de pica con una dificultad de 3.6 (85.32)

Los clavados de los canadienses en la final de 10 m sincronizados:

Clavado hacía dentro: posición de pica con una dificultad de 2.0 (53.40)

Clavado de espalda: posición de pica con una dificultad de 2.0 (51.60)

3 1/2 mortales hacía adentro: posición de tuck con una dificultad de 3.2 (78.72)

4 1/2 mortales hacia delante: posición de tuck con una dificultad de 3.7 (83.25)

3 1/2 mortales de reversa: posición de tuck con una dificultad de 3.4 (75.48)

2 1/2 mortales y 1 1/2 giros de espalda: posición de pica con una dificultad de 3.2 (79.68)

Los primeros dos clavados fueron fundamentales para que México no lograra hacerse con el bronce, pero el que se dice que marcó la diferencia por completo fue el cuarto, ya que fue cuando los canadienses se despegaron considerablemente de la legión mexicana en la pelea por el bronce. Después del cuarto clavado ya existían más de 12 puntos de diferencia, distancia que no se redujo considerablemente, pero no fue suficiente.