¿Por qué descalificaron al mexicano Miguel Lara tras quedar segundo lugar en natación?: VIDEO

Los Juegos Olímpicos han comenzado y los deportistas mexicanos siguen su recorrido en busca de las tan ansiadas preseas de oro, plata y bronce; sin embargo, uno de los atletas que más ilusionaba en París 2024 fue descalificado a pesar de lograr ser el segundo lugar en la prueba de 100 metros de pecho en la disciplina de natación.

Sorprendiendo al mundo con una descalificación que ni el atleta mexicano entendió, pues había conseguido un excelente tiempo de 1 minuto con 82 centésimas, lo que lo llevó al segundo lugar, marca que fue opacada por la decisión de los jueces tras descalificarlo de la competencia.

Descalifican a nadador mexicano en 100 metros pecho

Tras su fantástica participación el nadador nacido en Coahuila, al parecer habría dado una patada que no está permitida, pues al finalizar la prueba, los jueces evaluaron que movió los dos pies juntos, algo que no se puede hacer, llamada “patada de delfín” esta te puede dar ventaja para llegar más lejos.

Fue en redes sociales donde circuló el video donde demuestra que el mexicano efectivamente utilizó una patada “prohibida”, lo que fue la razón de su descalificación, que no se tomó nada bien, pues el mexicano salió muy molestos por lo sucedido, afirmando que no lo descalificaban desde los 12 años.

"Repasó la prueba en mi cabeza y no entiendo por qué me descalificaron. No veo ninguna falla, no entiendo. Voy a buscar una explicación. Todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Los aires en los cuartos no funcionan. Tuve que dormir con la ventana abierta y tengo ocho piquetes en la cara y entonces no pude dormir", dijo Miguel Lara.