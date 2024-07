El día de ayer analizamos al mejor equipo de la División Sur de la Conferencia Nacional, pero hoy nos enfocaremos en la otra cara de la moneda, los Carolina Panthers, quienes la temporada pasada no tuvieron pies ni cabeza, lo cual se vio reflejado en su récord de dos victorias, lo que no solamente los llevó a terminar como el último lugar de su División, sino que fueron el peor equipo de toda la NFL.

Después de haber tocado fondo, la directiva del equipo ha hecho los cambios necesarios para evitar que esta temporada sufran el mismo destino, comenzando con la contratación de Dave Canales como el nuevo entrenador en jefe del equipo. Canales tiene vasta experiencia como asistente y coordinador ofensivo, sin embargo, esta será la primera vez que dirija a un equipo de la NFL, y tendrá la complicadísima tarea de sacarlos de la mediocridad, aunque tiene toda la confianza por parte de la directiva, la cual quedó fascinada con el trabajo que realizó Canales el año pasado con Baker Mayfield en Tampa Bay, a quien lo llevó a tener su mejor temporada como jugador profesional, por lo que esperan que pueda repetir el mismo éxito con el joven Quarterback Bryce Young, quien fue la primera selección global del Draft del año anterior.

El joven Quarterback Bryce Young llegó a la NFL con la etiqueta de ser uno de los mejores prospectos de los últimos años. Créditos: @SleeperNFL

Bryce Young llegó a la NFL con la etiqueta de ser uno de los mejores prospectos de los últimos años, debido a su capacidad para procesar las jugadas y la precisión con la que lanza sus pases, pero lamentablemente a nivel profesional aún no hemos podido ser testigos de estas cualidades, y no porque Young no pueda hacerlo, más bien las circunstancias han estado en su contra, lo que lo llevó a terminar con menos de 3,000 yardas por aire y tan solo 11 pases de anotación y de hecho fue un milagro que Young no se lesionara la temporada pasada, ya que fue capturado en 62 ocasiones, así que para este año la prioridad ha sido brindarle la máxima protección posible, razón por la cual contrataron a los guardias Robert Hunt y Damien Lewis, a quienes en conjunto les pagarán más de 150 millones de dólares durante los próximos años.

Parte del esquema táctico que Canales buscará implementar será utilizando jugadas de play action con las que Young pueda deshacerse del balón de manera rápida y efectiva, y para por logarlo le han traído al receptor Diontae Johnson, proveniente de los Pittsburgh Steelers y quien será la mancuerna perfecta de Adam Thielen, receptor que fue el objetivo favorito de Young al haberle enviado 137 pases, de los cuales atrapó 103, mismos que convirtió en poco más de 1,000 yardas para su causa, los cuales son números bastante buenos para el veterano receptor de 33 años de edad.

Adam Thielen, el veterano receptor de 33 años de edad. Créditos: @TheVacationDR

Para inyectarle mayor frescura al cuerpo de receptores, reclutaron al novato Xavier Legette, quien puede hacer todo tipo de jugadas dentro del terreno de juego, pero sobre todo su incorporación al ataque es de gran importancia ya que posee una mayor estatura a la del resto de sus receptores, misma que buscará utilizar para convertirse en uno de los objetivos favoritos de Young en zona roja.

Para dar mayor frescura al cuerpo de receptores, Carolina Panthers reclutó al novato Xavier Legette. Créditos: Instagram xavier_legette

Con su segunda selección del Draft el equipo de los Panthers no dudó ni por un segundo en reclutar al corredor Jonathan Brooks, quien indudablemente es mejor que los demás corredores con los que ya contaban, siendo estos Miles Sanders y Chuba Hubbard. El único problema con Brooks, y por lo cual no fue seleccionado por ningún equipo en la primera ronda del Draft, es que se encuentra recuperándose de una cirugía del ligamento de la rodilla, por lo que es muy probable que no se encuentre listo para el inicio de la temporada regular, aunque con miras al futuro podría llegar a ser uno de los mejores corredores de la liga, ya que tiene un gran olfato para alcanzar las diagonales.

Carolina Panthers no dudaron en reclutar al corredor Jonathan Brooks. Créditos: Instagram jonathonbrooks.

La incorporación del veterano Jadeveon Clowney fue una de las principales contrataciones a la defensiva, aunque Clowney tendrá la difícil tarea de cubrir la sensible baja del especialista en capturas Brian Burns, quien ahora jugará para los New York Giants y cuyo salario hubiera sido incosteable para los Panthers, quienes priorizaron las contrataciones a la ofensiva. Otras incorporaciones fueron las de los linieros defensivos D.J. Wonnum, Josey Jewell así como el esquinero Dane Jackson.

La incorporación de Jadeveon Clowney fue una de las principales contrataciones a la defensiva de Carolina Panthers. Créditos: @AdamSchefter

A partir de esta temporada se tienen que comenzar a notar los cambios dentro del equipo de Carolina, pero habrá que tener mucha paciencia con ellos, ya que será un proceso lento de reestructuración, mismo que estará lleno de baches en el camino, el cual dependerá en gran medida de la capacidad que tenga Canales de guiar al éxito a su Quarterback.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff