Igor Lichnovsky va por más récords con el Club América

Siempre controvertido, pero pasional. Igor Lichnovsky seguirá su camino con el América por dos años más, después de que en el Clausura 2024 se convirtió en el primer jugador en ser tricampeón en los torneos cortos.

En 2023 se coronó por primera vez en Liga MX con Tigres. Su llegada a Coapa, al siguiente semestre, levantó polémica; sin embargo, su aportación fue clave en los dos títulos al hilo que presumen los pupilos de André Jardine.

“Es un premio al trabajo y sacrificio. No sólo mío, sino de todos los que están a mi alrededor. Me enfoco en el proceso, en subir un escalón tras otro, y así pueden llegar otros récords”, dijo el chileno.

El defensa está consciente del club en el que se encuentra, pues “es una responsabilidad, ya que no hay tiempo de relajaciones, y es un deber repetir el título”.

Lichnovsky posee una personalidad que llama la atención, por lo que hace fuera de la cancha. Su podcast La Trisecta, donde, entre otros, participan Kevin Álvarez y Miguel Layún, le ha traído popularidad, pero, a la vez, críticas.

“Quiero seguir creciendo, y no encerrarme en mi generación. Busco aprender de la tecnología y acercarme a los jóvenes.

“Todo lo que tiene que ver con el futbol se renueva. Creo que a una parte del periodismo no le gusta que se tenga una conexión directa con el aficionado. Mi forma de ser no es negativa, pero descontractura un poco la tradición; eso me encanta”, finalizó.