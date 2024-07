Checo Pérez asegura no tener clausulas de rendimiento en su nuevo contrato con Red Bull luego de tener malos resultados

Sergio “Checo” Pérez ha sido objeto de muchas críticas debido a los malos resultados del piloto mexicano en las últimas semanas en el deporte de automovilismo más importante del mundo, pues luego de renovar su contrato y callar a quienes odian a Daniel Ricciardo como su sucesor nada le ha salido bien al mexicano.

Por lo que ha comenzado una campaña para hablar sobre los arreglos especiales que tendría su contrato, ya que hay diversos insiders que reportan que el mexicano tendría condiciones para continuar si es que no mantiene ciertos estándares de rendimiento, por lo que su continuidad estaría sobre un hilo.

Sigue leyendo:

Saúl "Canelo" Álvarez cumple 34 años y su hija Emily Cinnamon le dedica hermoso mensaje a su "inspiración"

Dodgers: ¿Quién es Ezequiel Rivera, el mexicano de 14 años que firmó con el equipo de LA?

El piloto mexicano tuvo que salir a hablar sobre esta situación, pues es cierto que no pasa por su mejor momento en lo que va de la campaña, ya ni siquiera compite por el título del mundo en contra de Max Verstappen ni es el segundo mejor piloto, por lo que hay quienes sí han cuestionado su estadía en el equipo austriaco.

“No hay nada relacionado con eso (cláusulas de rendimiento). Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso. Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí”, dijo Checo Pérez.