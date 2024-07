América debe darle vuelta a la página y avanzar en el actual torneo: Alejandro Zendejas 

Para Alejandro Zendejas, el Club América debe dejar atrás la derrota ante Atlético de San Luis y concentrarse en lo que sigue en el torneo.

El mediocampista espera seguir consolidándose como volante en el esquema del director técnico, André Jardine, ahora por el costado izquierdo, “no es que me sienta mal pero me tengo que acostumbrar ahora con mis compañeros de ahí”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, reiteró que los pretextos en el club quedan de lado, debido a las diversas ausencias y que América saldrá a ganar este viernes ante Gallos de Querétaro dentro de la Fecha 2.

“Seguimos en una especie de pretemporada, pero eso no debe ser excusa. Yo confío en que con trabajo podremos ir poco a poco repuntando en lo que va del torneo”, destacó.

Aseguró no tener miedo de los cambios que pretende el estratega en cuanto al estilo, “mientras sea para evolucionar y tener muchas variantes para los partidos, no me molesta. Aquí lo importante es que todos luchemos por el tricampeonato que es el gran anhelo”.

No tuvo ofertas para cambiarse de club

Zendejas aprovechó para aclarar que no tuvo ningún oferta en el mercado para incorporarse a otro equipo del futbol mexicano, “estoy al cien por ciento concentrado en América, y por eso, me alegra que hayamos llegado a un arreglo y renovar con el club”.

“Me gustaría quedarme mucho tiempo más en el equipo, esa es mi principal motivación. Pero sé que para lograrlo hay que trabajar muchísimo para consolidarme. Pero si me encantaría”, agregó.

En otros temas, dice solo tener palabras de agradecimiento para Gregg Berhalter, quien ayer fue despedido como DT de la selección de Estados Unidos, “ya que él fue el que me dio la oportunidad de llegar”, finalizó.

