Recuerdo de 100 noches mágicas de boxeo en el MGM Grand Garden Arena

Las cuerdas del ring del MGM Grand Garden Arena han visto desfilar a grandes figuras del boxeo, y hoy, con tres décadas de historia a cuestas, alcanza los 100 combates de campeonato mundial.

La lona de ese lugar cuenta historias:

Julio César Chávez perdió el invicto, y Evander Holyfield un trozo de oreja.

“Hay tantas cosas que recordar. El lugar ha regalado grandes historias, y ha dejado momentos memorables. Esperemos que siga como la capital del boxeo”, mencionó Mauricio Sulaimán, en entrevista con El Heraldo de México.

Al estar dentro del casino del MGM Grand, el ambiente es inmejorable para los aficionados, pues durante toda la semana, miles se dan cita en sus pasillos para ir calentando el ambiente; además, las ceremonias de pesaje están tan abarrotadas como la misma noche de la pelea.

Este recinto vio nacer leyendas, soportó polémicas, rompió récords de entradas y de asistencias, pero también fue la última parada de numerosas carreras.

Todos los mejores peleadores en los últimos 30 años han probado suerte ahí, colaborando a la historia del recinto. Ahora, el monarca Gervonta Davis expone la corona ligera de la Asociación Mundial de Boxeo(AMB), ante el estadounidense Frank Martin. David Benavidez, por su parte, reta a Oleksandr Gvozdyk por el título interino de los semicompletos, en el episodio de campeonato número 100 del MGM Grand Garden Arena.

PELEAS QUE DEJARON HUELLA (EXTRANJEROS)

EVANDER HOLYFIELD VS. MIKE TYSON

Uno de los momentos más impactantes del boxeo: Mike Tyson mordió, durante un clinch, a Evander Holyfield, y le arrancó un pedazo de oreja. Esa noche, IronMike fue descalificado.

FLOYD MAYWEATHER VS. OSCAR DE LA HOYA

La cartelera fue nombrada The World Awaits, y fue (hasta ese año) la pelea más lucrativa en la historia, generando más de 150 millones de dólares. Los boletos se agotaron a tres horas de su salida.

MANNY PACQUIAO VS. RICKY HATTON

En el segundo round, Pacquiao consiguió uno de los nocauts más impactantes, ante el inglés. Tras una semana de duelos entre fans de ambos peleadores, los británicos quedaron en silencio.

DONALD WRIGHT VS. FELIX TRINIDAD

Fue una de las peleas más emocionantes del ídolo boricua. Perdió un punto en el noveno round, por golpes bajos; luego el combate, por decisión unánime. Dos días después anunció su primer retiro.

GEORGE FORMAN VS. MICHAEL MOORER

La atractiva función se llamó One for the Ages. Com 45 años, George Foreman se convirtió en el boxeador más veterano en tener un título del mundo; antes, además, demandó para no ser discriminado.

PELEAS QUE DEJARON HUELLA (MEXICANOS)

JULIO CÉSAR CHÁVEZ VS. FRANKIE RANDALL

Randall no tuvo piedad. Fue el primer peleador en derribar a Julio César Chávez, en el décimo primer round de la pelea. Más adelante, The Surgeon terminó con el invicto del mexicano, por decisión dividida.

MARCO ANTONIO BARRERA VS. ERIK MORALES

Dos de las tres peleas de esta clásica trilogía mexicana fueron en el MGM. Marco Barrera vengó la primera derrota; aseguró la victoria las siguientes dos, por decisión unánime y decisión dividida, respectivamente.

CANELO ÁLVAREZ VS. FLOYD MAYWEATHER

El mexicano se probó ante la cara del boxeo internacional, Maywweather Jr. Con sólo 23 años, cayó ante la experiencia del rey, pero esta pelea representó un antes y un después en su carrera.

MARCO ANTONIO BARRERA VS. NASEEM HAMED

En una de las mejores entradas, Naseem Hammed llegó en una alfombra voladora. Sin embargo, el inglés recibió una de las golpizas más grandes de su carrera, tras semanas de burlas en contra del mexicano.

ERIK MORALES VS. MANNY PACQUIAO

Pacman llegó a la pelea como el mata mexicanos. No obstante, El Terrible no se dejó intimidar, con mucha velocidad y con puños de poder, demolió al gigante filipino; se convirtió en el primer azteca en vencerlo.

Por Érika Montoya

Fotoarte Alejandro Oyervides

