Finalizó el año en el top 10 del mundo en tenis, nació en EE.UU y tiene una fortuna más grande que Federer, Nadal y Djok

Emma Navarro se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del circuito femenino de tenis en 2024. Con su increíble habilidad y determinación en la cancha, ha logrado destacarse entre las mejores jugadoras del mundo, sorprendiendo a aficionados y expertos por igual. A pesar de su juventud, su talento y la madurez con la que juega en cada partido le han permitido superar a rivales experimentadas y hacerse un nombre en los torneos más importantes.

Emma Navarro. Fuente: Archivo

Una de las grandes hazañas de Emma Navarro en 2024 ha sido su ascenso al Top 10 del ranking mundial de tenis femenino. Este logro refleja no solo su consistencia y desempeño, sino también su capacidad para mantenerse entre las mejores jugadoras en un circuito altamente competitivo. Además, esta joven tenista tiene una fortuna más grande que Federer, Nadal y Djokovic juntos.

Emma Navarro. Fuente: Archivo

LA CRECIENTE CARRERA DE EMMA NAVARRO

La joven Emma Navarro dio un gran golpe en esta temporada al derrotar en Indian Wells a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que en ese momento era la número 2 del mundo en el ranking de la WTA. Ese día marcó un antes y un después en su carrera, ya que dejó de ser una promesa para convertirse en una jugadora consolidada en el circuito profesional. Desde 2019, cuando llegó a la final del Roland Garros juvenil, su nombre comenzaba a sonar con fuerza, pero fue en ese partido donde realmente se destacó.

Emma Navarro consiguió el título en Hobart. Fuente: Archivo

En 2024, con su título en Hobart, un puesto entre las ocho mejores en San Diego y Auckland, y su destacada participación en Indian Wells, Navarro escaló en el ranking mundial. Sin embargo, su gran hazaña llegó en el US Open, donde sorprendió al derrotar a la campeona defensora Cori Gauff y luego arrasó con Paula Badosa, ex número 2 del mundo, alcanzando las semifinales del torneo. En esa instancia, no pudo hacer frente a Aryna Sabalenka, quien se impuso en sets consecutivos y finalmente conquistó el título en la final. Gracias a su destacado rendimiento en Flushing Meadows, Emma Navarro ascendió varios puestos en la clasificación, posicionándose actualmente en el puesto número 8 del ranking mundial. A sus 23 años, la tenista estadounidense tiene grandes expectativas para el 2025 y está lista para seguir escribiendo su historia en el tenis mundial.

LA ENORME FORTUNA DE EMMA NAVARRO

Emma es hija de Ben Navarro, un magnate estadounidense cuya fortuna supera los 1.500 millones de dólares, según la revista Forbes. Esta cifra es impresionante, especialmente si se compara con la de los mejores tenistas de la historia, quienes en conjunto no alcanzan los 1.000 millones de dólares, según la misma fuente.

Emma y padre Ben Navarro. Fuente: Archivo

Ben Navarro amasó su fortuna en pocos años, después de fundar en 1998 el Grupo Sherman, una empresa especializada en tarjetas de crédito y cobro de deudas. Hoy en día, es dueño de Credit One, una entidad que emite más de 18 millones de tarjetas de crédito. Su pasión por el tenis, heredada de su padre Frank (abuelo de Emma), lo llevó a adquirir el torneo Western & Southern de Cincinnati por 300 millones de dólares. Ahora, su hija ha encontrado su propia pasión por el tenis, logrando un éxito que ha superado las expectativas de su familia.

