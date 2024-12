La fuerte pelea que hizo que el "Turco" Mohamed saliera del Club América tras ser campeón

El “Turco” Mohamed está siendo barajado por el Toluca como su nuevo técnico, y es que el argentino ha sido uno de los mejores y entrenadores en Liga MX, recordando que no solo hizo de un recién ascendido como Xolos uno de los mejores equipos del futbol mexicano en el año 2012.

Sino que el argentino también lo consiguió con Monterrey y con el Club América, equipo donde recuerda la manera en la que salió, pues tras conseguir el título fue despedido sin razón aparente, pero se sabe que fue debido a que tuvo diferencias con una de las máximas figuras en el vestidor del cuadro de Coapa.

Y es que hace algunos años se destapó la verdad pues en ESPN, Ricardo Peláez narró lo que sucedió entre Antonio Mohamed y dos figuras del entonces equipo que había salido campeón con Miguel Herrera quien salida del club para ir a la selección mexicana luego de llegar a dos finales seguidas.

Peláez comentó que el argentino tuvo una fuerte discusión con el “Maza” Rodriguez, quien entonces era uno de los capitanes del quio lo que hizo que se rompiera el vestidor, para que después tras castigar a Paul Aguilar, la situación se tornará irreparable y saliera del equipo a pesar de conseguir el tan ansiado título.

El ex directivo mencionó que la situación entre Paul Aguilar y Antonio Mohamed eran algo muy complicado pues los dos eran personalidades muy importantes en el equipo, lo que generó que el equipo tuviera que decidir entre la salida de uno u otro, por lo que el club decidió optar por el jugador.

Mientras que Paul Aguilar mencionó en una entrevista con el mismo Ricardo Peláez que todo fue un malentendido, a pesar de la situación fueron cosas de futbol, por lo que ya tiempo después sanó su herida, que hizo que el “Turco” Mohamed saliera del equipo tras ganar un título.

“Lo que nunca me pasa, porque siempre llegaba dos horas, o dos horas y media antes al entrenamiento, pero como ese día no había multa, los días después de los partidos no hay multa, llegué un minuto tarde, pasé, no saludé a nadie y empecé a correr, pero al día siguiente yo estaba enojado, no recuerdo que equipo estaba jugando a lado, y les dije, porque ya presentía algo, ‘lo más seguro es que ya me vaya a ir’, dijo Paul Aguilar.