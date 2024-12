¿Por qué los jugadores de la NFL usan tenis personalizados?

La NFL es de las ligas deportivas del Estados Unidos que desde hace mucho se ha comprometido con las acciones altruistas, pues mediante la implementación de diversas campañas promueve valores y la concientización de problemas sociales de cada comunidad del país.

Es por ello que, para reunir fondos, la NFL lanzó una peculiar campaña llamada "My Cause My Cleats", en la cual en las semanas 13 y 14 de la temporada, cada jugador, sin importar el equipo, división o conferencia a la que pertenezca puede promover una tipo de causa específica y que es representada en su calzado, que es personalizado y alusivo al problema que, en su consideración, requiere una pronta acción.

En esta temporada, casi la mitad de los jugadores, entrenadores y miembros del equipo participantes han optado por apoyar diversas formas de cáncer y otras causas relacionadas con la salud física, como la sensibilización sobre los trastornos neurodegenerativos y la promoción de servicios preventivos para enfermedades como la diabetes.

Detalles clave de la campaña "My Cause My Cleats"

Diseños personalizados

Cada jugador trabaja con diseñadores para crear zapatillas únicas que representen su causa. Estas pueden incluir mensajes, colores y símbolos específicos de la organización o movimiento que apoyan.

Causas variadas

Las causas abarcan una amplia gama de temas, como el apoyo a los veteranos, la lucha contra el cáncer, la igualdad social, la salud mental, entre otras.

Recaudación de fondos

Muchas veces, después de la semana de la campaña, los zapatos se subastan y los fondos recaudados se destinan a las organizaciones benéficas seleccionadas por los jugadores.

Visibilidad mediática

Durante la semana, los partidos y las redes sociales destacan las historias detrás de los diseños, ayudando a amplificar el alcance de las causas.

¿Cómo donar para la campaña My Cause My Cleats?

Durante las semanas 13 y 14, los jugadores de la NFL usan calzado personalizado en honor a las causas que eligieron Foto: Especial

La campaña permite a los deportistas personalizar sus botines para expresar apoyo a las causas que más les importan, visibilizando organizaciones benéficas y problemas sociales ante una audiencia global. “Nuestros jugadores son apasionados partidarios de muchas causas benéficas y actúan como agentes de cambio en sus comunidades”, afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Además de generar conciencia, los jugadores también tienen la oportunidad de recaudar fondos para sus causas. Los botines personalizados serán subastados a través de la plataforma "NFL Auction", y es importante mencional que todos los ingresos se destinará a las organizaciones benéficas seleccionadas por los jugadores. Esta dinámica también permite a los fanáticos involucrarse, al ofertar por el calzado de sus figuras deportivas y contribuir directamente a las causas que representan.

Sigue leyendo:

Suspenden a Azeez Al-Shaair de los Houston Texans por golpe a Trevor Lawrence

Dallas Cowboys jugarían en México para el 2026