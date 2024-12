Checo Pérez y Serena Williams estarán en la Feria de León 2025, ¿cuándo y cómo conocerles?

Checo Pérez está viviendo uno de los peores momentos de su carrera pues tras salir de la carrera en el Gran Premio de Qatar y la fuerte declaración de Christhian Horner sobre su futuro, tal parece que Checo Pérez está viviendo momentos complicados rumbo al GP de Abu Dhabi.

Ahora desde México se ha anunciado que el mexicano visitará nuestro país antes del GP de México algo que ha emocionado a todo sus fanáticos en México pues el piloto de Red Bull ser parte de una de conferencia junto a la legendaria Serena Williams en “Inspiran ideas que transforman” donde se habla de experiencias para motivar a los asistentes con lo que han vivido estos dos deportistas.

Por lo que durante la presentación oficial de la feria que se vivió en la Ciudad de México se dio a conocer que Checo Pérez visitará la famosa Feria de León lo que sigue transformando en uno de los deportistas más importantes que ha tenido nuestro país ya que ha llegado a ser el segundo mejor piloto del mundo.

Mientras que la visita de Serena Williams es un logró para la Feria de León pues la multicampeona del mundo de Tenis ha sido una de las mujeres más influyentes en el deporte así como es la muestra clara de la sesión sobre la resiliencia y la superación personal que al ha llevado a ser una leyenda del deporte.

View this post on Instagram

El mexicano ha anunciado que visitará León el próximo año 2025; sin embargo aún no hay una fecha exacta para su visita, pues el mexicano está viviendo un fuerte momento en la Fórmula 1 pues a pesar de sus logros el mexicano no está teniendo un respeto deseado en la temporada 2024.

View this post on Instagram

“Voy a compartirles mi historia de vida y platicar con todos ustedes. Me va a dar mucho gusto volver a León, Guanajuato; después de tantos años: me acuerdo cuando corrí Go Karts hace muchísimos años. Estoy con muchas ganas de verlos en enero. Espero verlos a todos ahí”, dijo el piloto mexicano.