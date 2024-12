Lo Bueno y lo Malo de la NFL de la Semana 13

La cabalística semana trece no pudo haber terminado de mejor manera que con el partido de ayer por la noche, en el cual los Broncos y los Browns nos regalaron un espectáculo a la ofensiva, mismo que se determinó en los instantes finales con la intercepción que sufrió Jameis Winston, la cual fue devuelta para anotación. Con esto Winston corroboró una vez más que es un Quarterback muy divertido de ver jugar, ya que es intrépido y no tiene miedo de lanzar el balón, pero a la vez esa es su mayor debilidad, ya que es muy descuidado con el ovoide y termina costándole puntos a sus equipos, razón por la cual su rol se ha visto limitado en los últimos años a simplemente ser suplente mientras deambula por la liga.

A continuación, les tenemos el análisis de la información más relevante de lo acontecido en los emparrillados el fin de semana:

Lo Bueno

Tenemos un nuevo favorito para llevarse el premio al jugador más valioso de la temporada (MVP) y es Josh Allen quien está haciendo todos los méritos para ello. Vaya forma de jugar y dominar a la defensiva de los Niners el domingo por la noche, a pesar de la tormenta de nieve que cayó durante el encuentro, Allen salió al terreno de juego a divertirse y dar una cátedra de buen fútbol. Con esta victoria los Bills lograron amarrar el primer lugar de su División, y lo que es lo más importante, dejaron claro que serán el rival a vencer en la Conferencia Americana y eso es algo que da gusto, porque desde hace un par de años ya merecen otra oportunidad para llevarse el trofeo Vince Lombardi, el cual nunca han logrado obtener.

Lo mejor que le pudo haber pasado a Russell Wilson es haber cambiado de aires este año, ya que le cayó como anillo al dedo su incorporación con la ofensiva de los Steelers.

El domingo pasado se puso al tú por tú con Joe Burrow y logró darle la victoria a su equipo, después de haber lanzado para más de 400 yardas y tres pases de anotación. Indudablemente existen ocasiones en las que los esquemas tácticos de ciertas ofensivas son incompatibles con el estilo de juego de algunos jugadores, como sucedió con Wilson durante su paso por el equipo de los Denver Broncos, ya que Sean Payton buscaba otro tipo de mariscal de campo para poder ejecutar su ofensiva.

Los Steelers ganaron a los Bengals Foto: X

Y ya que estamos hablando de los Broncos, es imposible dejar de mencionar el espectacular crecimiento que ha tenido Bo Nix durante las últimas semanas. La noche de ayer no tuvo su mejor actuación, sin embargo, fue pieza clave en la victoria de su equipo. Nix lleva 9 pases de anotación y tan solo 2 intercepciones sumando los últimos cuatro encuentros. Aún tiene muchas cosas por aprender, pero está resultando ser el Quarterback que tanto anhelaban los Broncos desde hace muchos años, y con sus buenas actuaciones los tiene metidos de lleno en la pelea por un boleto a los Playoffs.

Los Kansas City Chiefs son uno de esos equipos que parecen destinados a la grandeza a pesar de las circunstancias. Esta temporada es innegable que han tenido varios partidos donde su rendimiento ha quedado mucho a deber, pero pese a ello solamente llevan una derrota y cada día se encaminan más hacia el tricampeonato, el cual no será nada fácil de conseguir. Es imposible no comparar a estos Chiefs con los New England Patriota de Brady y Belichick, los cuales se las ingeniaban para ganar a como diera lugar, aunque en algunas ocasiones no resultaran muy vistosas sus formas de hacerlo.

Los Seattle Seahawks cada vez comienzan a distanciarse más de sus rivales dentro de la División Oeste de la Conferencia Nacional. El domingo pasado fueron a meterse a la casa de los Jets y les arrebataron la victoria, con una buena actuación de la defensiva, la cual devolvió para anotación un pase de Aaron Rodgers.

El equipo de los Detroit Lions, además de haber roto su mala racha de derrotas consecutivas en juegos de Thanksgiving, son los más dominantes de la Conferencia Nacional. Tanto el ataque como la defensiva son implacables, por lo que será muy interesante ver que tan lejos puedan llegar en esta ocasión, ya que el año pasado se quedaron muy cerca del Super Bowl, pero ahora sin los Niners en el panorama, el camino luce menos complicado en esta ocasión.

La histórica temporada de los Washington Commanders continúa con la victoria de este fin de semana. Después de haber sufrido tres derrotas consecutivas, Jayden Daniels volvió a demostrar el gran nivel con el que jugó al inicio de la temporada comandando el ataque de su equipo, el cual logró anotar 42 o más puntos por tercera ocasión en el año y lo más importante es que continúan con sus aspiraciones para meterse como comodines en los Playoffs.

LO MALO

Los Atlanta Falcons cada día deben de estar considerando más seriamente si vale la pena continuar con Kirk Cousins como su Quarterback titular. Para Cousins sus mejores años parecen haber quedado en el pasado. Por tercera semana consecutiva no fue capaz de lanzar ningún pase de anotación, y lo que es peor, la defensiva de los Chargers lo interceptó en cuatro ocasiones, siendo una de ellas devuelta para anotación. Michael Penix, a quien tomaron con la primera selección del Draft de este año, sería el relevo natural de Cousins para la próxima temporada, ya que es un jugador que tiene mucho potencial y además les saldría mucho más barato quedarse únicamente con él. Por el momento los Falcons continúan liderando su División con seis victorias, pero han ido dejar la ventaja que le llevaban a los Buccaneers, quienes ya les están pisando los talones.

Para los San Francisco 49ers esta ha sido una temporada de pesadilla y lo mejor que podría sucederles es que termine lo más pronto para ellos. El domingo pasado fueron vapuleados nuevamente, en esta ocasión por los Buffalo Bills y lo que es peor, las lesiones no dejan de azotar a su plantilla. En esta ocasión perdieron para el resto de la temporada a sus corredores Christian McCaffrey y Jordan Mason, por lo que será el novato Isaac Guerrendo el nuevo encargado de comandar el ataque terrestre. Las expectativas para los Niners eran demasiado altas para esta temporada, pero no pudieron reponerse de todas las lesiones que sufrieron sus principales estrellas, de las cuales destacan Brandon Aiyuk, Nick Bosa, McCaffrey, Talanoa Hufanga, Javon Hargrave, entre muchos otros.

McCaffrey salió con una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera al menos el resto de la temporada regular Foto: Facebook NFL

Joe Burrow lidera la liga con 3,337 yardas aéreas y 30 pases de anotación, mismos que solamente han servido para que los Bengals lleven cuatro victorias este año, lo cual es muy frustrante, ya que su defensiva le ha quedado muy mal este año. Por sexta ocasión en la temporada permitieron más de 34 puntos, haciendo casi imposible para Burrow poder sacar la victoria. Terminando el año se vienen decisiones muy importantes para la directiva del equipo, la cual tiene que renovarle el contrato a Ja’Marr Chase, quien será uno de los receptores mejores pagados de la liga debido a su gran talento, razón por la cual tendrán que dejar ir libre a Tee Higgins, quien es el otro receptor estelar del equipo, y deberán de invertir en refuerzos de calidad en la defensiva, para no seguir desperdiciando los mejores años de Burrow.

El brutal golpe que le propinó el defensivo de los Houston Texans Azeez Al-Shaair a Trevor Lawrence, Quarterback de los Jacksonville Jaguars, a quien dejó conmocionado después de lanzarse directo contra su cabeza. Esta agresión no pasó desapercibida por la liga, la cual acaba de suspenderlo por 3 partidos, sin embargo, conductas así son completamente reprobables en este deporte, ya que ponen en peligro la integridad física de un compañero de profesión, por lo que la propia directiva de los Texans debería de tomar también cartas en el asunto para evitar que se repita algo así, sobre todo con Al-Shaair, quien es reincidente en este tipo de golpes tardíos.

Los Baltimore Ravens tienen muchos aspectos por mejorar si realmente quieren ser contendientes dentro de la Conferencia Americana. En esta ocasión el ataque lució inoperante y, Justin Tucker volvió a fallar un par de intentos de gol de campo, por lo que oficialmente ha dejado de ser el certero pateador que solía darle las victorias al equipo. Ahora tendrán que buscar nuevas maneras de ganar sus encuentros, lo cual no será sencillo, ya que la defensiva no ha sido tan dominante como en otros años, y Lamar Jackson de repente luce irreconocible, sobre todo en los momentos grandes, que es algo que lo ha perseguido a lo largo de su carrera.

