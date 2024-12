Famoso jugador de la NBA confiesa que quiso suicidarse “me puse una pistola en la cabeza dos veces”

Uno de los jugadores mejor pagados de la NBA sufrió uno de los peores casos de depresión en el mundo del baloncesto, pues a pesar de llegar a ser el segundo mejor pagado en el mundo del deporte americano, sufrió depresión e inclusive pudo haber atentado en contra de su vida.

Pues así lo contó en una entrevista para Udonis Haslem y Mike Miller, uno de los podcast más importantes del medio del deporte en Estados Unidos, donde incluso mencionó lo que lo salvó de no cometer suicidio, por lo que se volvió un jugador algo vrial en redes sociales.

"Yo sé como es... Y trato de decirle a la gente que el tema de la salud mental es muy serio. Tuve que ir a buscar un terapeuta después de eso. Si no fuera por mis dos hijos, me habría suicidado. Me puse una pistola en la cabeza dos veces y mucha gente cercana a mí, mis amigos en ese momento, no lo sabían", dijo al famoso podcast.