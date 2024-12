El desgarrador mensaje que compartió Cassandra Salguero, futbolista de la Selección Mexicana, antes de morir

El mundo del deporte se vistió de luto después de que la Federación Mexicana de Futbol confirmara la muerte de Cassandra Abigail Salguero Menchaca, futbolista de la Selección Mexicana de Playa que perdió la vida a los 21 años de edad. La noticia fue anunciada la noche del jueves 26 de diciembre.

En su cuenta en X la Federación Mexicana de Futbol reportó que Cassandra Salguero de 21 años de edad perdió la vida el jueves 26 de febrero. Hasta el momento no han sido reveladas las verdaderas causas de la muerte de la joven, sin embargo los amantes del futbol externaron todo su apoyo a sus familiares y amigos.

"La FMF y la Selección Nacional de Futbol de Playa Femenil lamenta el sensible fallecimiento de Cassandra Abigail Salguero Menchaca. Nos unimos al dolor de su familia y amigos", se lee en el breve mensaje que conmovió a todos los fans del futbol.

Después de que se confirmara la muerte de la futbolista de la Selección Mexicana de Playa, Cassandra Salguero, usuarios en Instagram recordaron la última publicación que subió en Instagram. Fue el pasado 16 de diciembre cuando la joven se hizo presente en su perfil personal.

Ante sus seguidores en Instagram la joven de 21 años de edad compartió varias fotografías de su participación en el Acapulco Beach Soccer Cup 2024, celebrada del 13 a 15 de diciembre. Cassandra Salguero no ocultó su emoción por representar a la Selección Mexicana de Playa.

"No me cansaré de decir lo orgullosa que me siento de haber formado parte de esta gran Selección, con mucha entrega, dedicación y sobre todo con un enorme corazón y pasión", escribió.