Análisis y Pronósticos de los Partidos de la NFL

A continuación, les traemos el análisis y los pronósticos de los partidos más atractivos de la antepenúltima jornada de la temporada regular, la cual luce sumamente prometedora:

Houston Texans (9-5) vs Kansas City Chiefs (13-1)

Mucho se especuló en el transcurso de la semana acerca de la salud de Patrick Mahomes, quien sufrió una lesión el domingo pasado, misma que no le permitió terminar el encuentro, pero afortunadamente todo parece haber quedado en un susto solamente, ya que Mahomes ha entrenado de manera normal estos últimos días y se encuentra listo para buscar la decimocuarta victoria para su equipo este año, la cual los pondría aún más cerca de poder asegurar el liderato de la Conferencia Americana, lo cual es sumamente importante para ellos, ya que eso les daría una semana extra de descanso, la cual les caería de maravilla de cara a la postemporada.

Isiah Pacheco no ha sido el mismo desde que regresó a la actividad hace tres semanas, ya que su producción ha ido a la baja, por lo cual la jornada pasada terminó compartiendo el mismo número de acarreos que el corredor suplente Kareem Hunt.

La única anotación de Pacheco este año fue en la semana inaugural, por lo que le urge probar que puede seguir siendo un corredor confiable, sobre todo ahora que los Chiefs decidieron darle las gracias a Clyde Edwards-Helaire, quien fue seleccionado por ellos en la primera ronda del Draft de hace unos años, pero lamentablemente nunca logró terminar de cuajar en el sistema de Andy Reid este talentoso pero frágil jugador, quien ahora probará suerte con el equipo de los New Orleans Saints.

Para Patrick Mahomes sus números también han ido a la baja el último par de años, pero eso no importa cuando eres el actual bicampeón de la liga y tienes a tu equipo en la cima de su Conferencia.

Los Texans tendrán que remar contra corriente en este encuentro, ya que las estadísticas no están de su lado. C.J. Stroud ha lucido como la sombra del jugador que conocimos el año pasado, quien tenía una de las ofensivas que más respeto imponían en la liga, pero ahora le ha costado mucho mover las cadenas y anotar. Su mejor hombre ha seguido siendo Nico Collins, quien la semana pasada anotó en dos ocasiones, a pesar de tan solo haber conseguido 17 yardas. DeMeco Ryans ha tenido serios problemas de indisciplina con sus jugadores defensivos, quienes ya van dos veces en las que salen a golpear a los jugadores contrarios con la intención de lesionarlos, lo cual es algo inadmisible en este duro deporte, el cual es de mucho contacto, pero en el que no hay cabida para quienes no respetan a sus compañeros de profesión.

Pronóstico Resultado: Houston Texans 16-20 Kansas City Chiefs

Pittsburgh Steelers (10-4) vs Baltimore Ravens (9-5)

La División Norte de la Conferencia Americana arderá el sábado por la tarde, cuando los Ravens le hagan los honores al equipo de los Steelers, quienes ya los tienen de clientes, ya que en las últimas cinco ocasiones que se han enfrentado el equipo de Pittsburgh ha salido victorioso. Las últimas dos jornadas los números de Russell Wilson han sido por demás discretos, ya que no ha sido capaz de rebasar las 200 yardas por pase, lo cual ha hecho que el ataque de su equipo se haya estancado, aunque mucho de esto ha tenido que ver con la ausencia de George Pickens, quien lamentablemente nuevamente no podrá jugar nuevamente, lo cual es una excelente noticia para la defensiva de los Ravens, la cual solamente tendrá que preocuparse por defender a Calvin Austin, quien destaca por su gran velocidad, y al veterano Mike Williams, quien continúa adaptándose a esta ofensiva, ya que anteriormente el se encontraba con los Jets a principios de año. Para los Ravens será la oportunidad ideal para poder alcanzar en el liderato a los acereros. Lamar Jackson viene de haber tenido su mejor juego de la temporada, después de haberle anotado en cinco ocasiones a los New York Giants, mientras que Derrick Henry intentará romper con la sequía de tres encuentros consecutivos sin poder anotar. Zay Flowers no ha podido tener el año que se esperaba de él, pero eso no ha sido culpa suya, ya que Lamar Jackson se ha dedicado a repartir el ovoide entre todo su cuerpo de receptores, como son Rashod Bateman, Mark Andrew, Isiah Likely y el propio Flowers, lo cual le complicará bastante las cosas a la defensiva de Mile Tomlin, ya que son demasiados jugadores talentosos a los que deberán de cubrir para evitar que les hagan demasiado daño.

Pronóstico Resultado: Pittsburgh Steelers 17-26 Baltimore Ravens

Philadelphia Eagles (12-2) vs Washington Commanders (9-5)

En seis de las últimas siete ocasiones en las que estos dos equipos se han enfrentado, han sido los Philadelphia Eagles quienes han salido victoriosos, siendo la última ocasión en la semana once, sin embargo, esta vez los Commanders jugarán de locales y podrían dar la sorpresa, ya que con Jayden Daniels en los controles de la ofensiva se han vuelto uno de los equipos más impredecibles y peligrosos, debido a que este joven mariscal de campo vino a cambiarle la cara a una franquicia que llevaba años sumida en las penumbras. Terry McLaurin está gozando de su mejor temporada como jugador profesional, ya que de inmediato logró formar una excelente química con Daniels, quien pareciera que solo tiene ojos para él, pues de los 17 pases de anotaciones que éste ha lanzado, 11 han sido con McLaurin. El problema para la ofensiva aérea del equipo de Washington ha sido que ninguno de los demás receptores ha levantado la mano para afianzarse como la segunda opción del equipo, ya que Dyami Brown y Olamide Zaccheaus no han aprovechado las oportunidades que se les han brindado, y ni que decir del novato Luke McCaffrey, hermano de Christian McCaffrey, quien prácticamente ha pasado inadvertido este año, ya que le ha costado mucho la transición al fútbol profesional.

Después de quince fechas, Saquon Barkley continúa liderando la liga en cuanto a producción de yardas por tierra se refiere, y es que lleva una sorprendente marca de casi 6 yardas por acarreo, lo cual es algo que explotarán contra la defensiva de los Commanders, la cual es una de las que más yardas ha permitido por tierra.

La semana pasada A.J. Brown finalmente logró volver a rebasar las 100 yardas por recepción, así como terminó con una anotación, lo cual no realizaba desde la semana doce, por lo que buscará continuar con esa inercia ante una porosa defensiva aérea, la cual la semana anterior por poco permitió que los Saints les remontaran el marcador en los instantes finales, con Spencer Rattler como Quarterback, por lo que tendrán que mostrar una gran mejoría para intentar detener a Jalen Hurts, quien tiene posicionado a su equipo en el primer lugar de su División. Para ambos conjuntos este juego es muy importante, ya que los Eagles se encuentran a la par de los Vikings y Lions en la cima de la Conferencia Nacional, mientras que para los Commanders una derrota significaría alejarse de la posibilidad de poderse clasificar como un equipo comodín.

Pronóstico Resultado: Philadelphia Eagles 27-20 Washington Commanders

Minnesota Vikings (12-2) vs Seattle Seahawks (8-6)

Los Seahawks se encuentran en una lucha encarnizada con los Rams por el liderato de su División, por lo que tendrán que salir con todo este domingo para tratar de derrotar a uno de los equipos que mejor han venido jugando, que son los Vikings. La semana pasada los Green Bay Packers no se apiadaron de la defensiva de los Seahawks, a la cual le anotaron 30 puntos, en lo que fue un partido muy desafortunado para los de Seattle, ya que Geno Smith salió lesionado durante la segunda mitad y tuvo que ser Sam Howell quien tomara las riendas de la ofensiva, lo cual no pudo hacer de manera eficiente ya que Howell se mostró oxidado debido a que en todo el año no había jugado ni un solo minuto, pero por fortuna la lesión de Geno Smith no fue de gravedad y estará de vuelta para este enfrentamiento. Otro jugador que también hará su regreso es el corredor Kenneth Walker, quien había estado inactivo durante las últimas dos semanas debido a una lesión en la pantorrilla, pero Zach Charbonnet logró suplirlo de manera magistral, por lo que podemos esperar ver que ambos corredores compartan un número considerable de acarreos de aquí en adelante, ya que los dos tienen grandes cualidades que le dan una mayor dimensión al ataque de su equipo, y eso es algo que necesitarán para poder doblegar a la defensiva de los Vikings, la cual puede llegar a ser agobiante en contra de los Quarterbacks contrarios, lo cual ha sido una de las principales razones del gran éxito que han tenido esta campaña, en la que se encuentran peleando por la cima de la Conferencia Nacional.

D.K. Metcalf no ha sido capaz de romper la racha de juegos consecutivos que tiene sin anotar, la cual podría extenderse a seis partidos en caso de que Geno Smith siga lanzándole más el ovoide a Jaxon Smith-Njigba, quien se ha convertido en su nuevo objetivo favorito.

Los Vikings han ganado sus últimos siete partidos de manera consecutiva, pero no por esto pueden llegar sobrados a este encuentro, ya que la última ocasión en la que perdieron fue en contra de un rival divisional del equipo Seattle. Sam Darnold ha sabido utilizar a la perfección a su cuerpo de receptores, especialmente a Jordan Addison y Justin Jefferson, con quienes ha distribuido el balón de manera equitativa, sin importar que Jefferson en el papel es el receptor número del equipo. Aaron Jones se encuentra a tan solo 21 yardas de lograr alcanzar las 1,000 yardas terrestres, lo cual es algo que no lograba hacer desde 2022, y esa aportación que le ha dado a esta ofensiva es algo que los ha logrado mantener tan balanceados, además de que últimamente han comenzado también a usar un poco más a Cam Akers, para poderle dar un respiro al veterano Jones.

Pronóstico Resultado: Minnesota Vikings 28-23 Seattle Seahawks

