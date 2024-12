Liga MX: ¿Qué jugadores se quedan sin equipo para el Clausura 2025?

Como cada final de torneo, los clubes deben renovar contratos de algunos jugadores y despedirse de otros cuantos. Previo a conocer al campeón del Apertura 2024, vamos a recordar quiénes son todos los jugadores que se quedarán sin contrato en la Primera División Mexicana. Cerca de 30 jugadores se tendrán que buscar un lugar en otro club o llegar a un acuerdo con sus respectivos equipos para mantenerse dentro de una plantilla del primer equipo.

En el listado que vamos a presentar se encuentran algunos jugadores que están a préstamo de otros equipos, por lo que en caso de no llegar a un buen acuerdo con los equipos en los que se encuentran actualmente, deberán buscar suerte en la vuelta a las instituciones a las que pertenecen.

Juárez es el equipo que se podría despedir de más jugadores al terminar el Torneo Apertura 2024. En segundo lugar se encuentran Pachuca y Atlas. Mejor pasemos a presentar los jugadores que se podrían quedar sin equipo de cara a comenzar el Clausura 2025. Los datos fueron sacados de Transfermarkt..

Los equipos ya empiezan en las bajas y los refuerzos para el Clausura 2025 (X: ligabbvamx )

Los jugadores que quedarán sin contrato de cara al Clausura 2025

FC Juárez: el equipo fronterizo tiene seis jugadores que terminan su contrato en diciembre. Ángel Zaldívar, Sebastián Jurado Edson Fernando, Diego Campillo, Francisco Nevárez y Sebastián Pérez Bouquet son los futbolistas que deberán buscar qué hacer de cara al torneo Clausura 2025.

Pachuca: los Tuzos cuentan con tres jugadores en la lista de bajas de cara al próximo torneo, esto claro si no llegan a renovar. Ángel Mena, Gustavo Cabral y Luis Rodríguez son los futbolistas que deben de buscar un lugar en otro equipo o una nueva negociación con la institución de Hidalgo.

Atlas: los rojinegros solo cuentan con tres jugador que se quedará como 'agente libre' al terminar el torneo actual. El colombiano Jhon Murillo es el jugador que terminará contrato el próximo 31 de diciembre. Además del colombiano, los tapatíos deben analizar si mantienen a Hugo Nervo y a Edyairth Ortega en la plantilla de cara al Clausura 2025.

América: las Águilas están listas para buscar el pase a la final contra el Cruz Azul, pero mientras se juegan el pase a la siguiente ronda, la directiva debe analizar si quedarse con Javairo Dilrosun y con Illian Hernández. Se tiene que mencionar que el mexicano está cedido, pero los de Coapa tienen la opción de compra.

El América piensa en las semis y en los refuerzos (X: clubamerica)

Tigres: Guido Pizarro y Juan Pablo Vigón serían los dos jugadores que podrían quedarse sin contrato de cara al Clausura 2025. Los felinos deben analizar si quieren mantener en su plantilla a dos hombres de experiencia o si los dejarán marcharse a otro club.

Necaxa: los rayos cuentan con dos nombres en la lista de posibles agentes libres. Para el 31 de diciembre, José Paradela y Diber Cambindo son los jugadores que deberán buscar suerte en otro club del futbol mexicano o de cualquier otra parte del mudo.

Pumas: también cuenta con dos jugadores que están ante una posible salida. El primero de ellos es Alí Ávila, que regresara a Monterrey. El otro es Leo Suárez, quien no pudo demostrar su talento debido a una lesión, pero puede mantenerse con la institución universitaria.

Puebla: los camoteros también cuentan con dos jugadores entre las posibles salidas por no tener el contrato renovado. Por un lado está Brayan Angulo y por el otro el centro delantero Santiago Ormeño. Como todos en el listado, tienen lo que resta de diciembre para llegar a un acuerdo o buscar suerte en otro club. El seleccionado peruano tendría que regresar a Chivas. Los de la franja están listos para planear el 2025 (X: Clubpueblamx)

Santos Laguna: los Guerreros cuentan con dos futbolistas en la lista de posibles agentes libres de cara al Clausura 2025. Hárold Preciado y Vladímir Loroña con los jugadores que podrían ser dados de baja del equipo de Torreón en caso de no llegar a un acuerdo con la institución.

Mazatlán: los de Sinaloa cuentan con dos jugadores que están en la posible lista de agentes libres. Gustavo del Petre y Yostin Valadez son los jugadores que podrían ver sus últimos días como jugadores mazatlecos. Del Petre tendría que volver a Pumas en caso de no hacer un buen acuerdo con Mazatlán.

Querétaro: los Gallos cuentan con dos posibles bajas para el Clausura 2025. Por un lado está Aké Loba y por el otro está Rubio Rubín. Estos dos futbolistas deberán de buscar suerte en otro club si no llegan a un acuerdo con los queretanos antes del 31 de diciembre.

San Luis: El conjunto Atlético cuenta con dos posibles bajas de cara al próximo año. Por un lado está Ricardo Chávez y por el otro Javier Güemez. Los jugadores mexicanos tienen lo que resta de diciembre para cerrar el trato con los potosinos, de lo contrario deberán buscar otro club donde jugar. Los de San Luis tienen dos posibles bajas el 31 de diciembre (X: ligabbvamx)

Cruz Azul: la Máquina cuenta con un jugador que está en la tabla de posibles salidas por no tener contrato. Luis Jiménez podría ser el portero que vea sus últimos encuentros vistiendo la camiseta de los celestes. Eso sí, todavía tiene tiempo para renovar su contrato y poder continuar como el tercer arquero de Anselmi.

Toluca no tiene ningún jugador que esté a punto de quedar en la lista de agente libre, por lo que no tiene nada de qué preocuparse en términos de contrato de cara al Clausura 2025. Otro club que no contará tiene la necesidad de negociar a marchas forzadas en lo que resta del 2024 son las Chivas, ya que tiene a todos sus jugadores renovados. Monterrey, León y Tijuana son los últimos tres equipos que terminarán el año sin la necesidad de andar negociando con jugadores para renovar contratos.

