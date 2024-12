Esta es la millonaria cantidad que debería pagar Red Bull a Checo Pérez tras su salida

Sergio Pérez confirmó el pasado miércoles que su ciclo en Red Bull llegaba su fin después de cuatro años llenos de éxitos. Tras la salida de la escudería de la bebida energética, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño para el tapatío, pero es momento de dejar todo eso de lado y comenzar a hablar sobre los millones que le deberá de ingresar al mexicano por no terminar su contrato como co-equipero de Max Verstappen.

Si bien es cierto que todavía no se revela la cifra oficial que se le tendrá que pagar Checo, ya comienza a circular información sobre la cláusula que tenía el contrato del tapatío en caso de que no se cumpliera el contrato. Se tiene que mencionar que esta cláusula de recesión podría no ser aplicada, todo depende de la negociación a la que llegara el tapatío y la directiva de Red Bull. En lo que se confirma el dato pasemos a presentar la millonaria cantidad de dinero que le debería de ingresar a Pérez tras su salida.

De acuerdo con Nico Rosberg, expiloto de la Fórmula 1, en entrevista a Sky Sports, el mexicano tendría la cláusula en la que se indicaba que Red Bull debía pagarle cerca de 16 millones de euros, es decir, más de 330 millones de pesos. En caso de ser cierto, el tapatío no tendría problemas en tomarse un año sabático y comenzar a planear como regresar a la F1 para el 2026.

"Como mínimo Sergio Pérez quiere su dinero, y creo que hay un poco de discusiones de abogados en este momento. Pérez ha sido uno de los misterios de los últimos tiempos, cómo puede perder tan extremadamente su forma", indicó Nico Rosberg en la entrevista.

Checo se estaría retirando de Red Bull con 16 millones de euros

Las opciones para Checo Pérez para seguir en la F1

Si bien es cierto que como piloto tiene prácticamente cerradas las opciones en la parrilla para el 2025, Checo todavía convertirse en embajador de alguna escudería para mantenerse cerca del mundo de las carreras. En caso de aceptar esta opción, Pérez se mantendría cerca de las escuderías y podría negociar para el 2026.

Otra de las opciones que se manejan es que entre a Cadillac para el 2026, por lo que podría tomarse un año sabático para estar con la familia. Algunos expertos aseguran que el mexicano es la mejor opción para la nueva escudería, ya que le aportará experiencia y le ayudará a darle forma al nuevo auto.

Pérez tiene un par de opciones para continuar en la F1

