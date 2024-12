¿Quién es Elias Montiel? el joven mexicano que ganó el balón de bronce en la Copa Intercontinental ante el Real Madrid

Este día el Real Madrid le propinó una goleada al Pachuca y es que, a pesar de que el cuadro de Hidalgo se veía como una víctima en contra de una superplantilla como la del cuadro merengue, ahora podemos ver lo bueno de una derrota de estos niveles en el mundo del futbol internacional.

Y es que el cuadro de Hidalgo accedió a un gran torneo internacional como lo es la Copa Intercontinental, que, en reemplazo del Mundial de Clubes, nos ha traído un formato diferente. Donde el campeón de CONCACAF se enfrenta al campeón de la CONMEBOL, para después jugar en contra del campeón de África y ahora pelear contra el de UEFA.

Por lo que en esta ocasión el Pachuca logró llegar a una final en contra del Real Madrid, último ganador de la Champions League, le arrebató el que sería uno de los que podrían ser los últimos títulos de Marco Reus en su adiós al Borussia Dortmund y que al final no consiguió.

¿Quién es Elias Montiel, el joven mexicano que brilló contra el Real Madrid?

El joven de 19 años se desempeña como mediocampista ofensivo, que jugando con Deossa y Pedraza brilla en un mediocampo joven, que tuvo que renacer tras el adiós de Erick Sánchez, que tuvo que emigrar al América tricampeón de Liga donde no ha tenido muchos minutos.

Ahora Elias Montiel nació en Tula de Allende, Hidalgo y fue de lo más espectacular en los tres partidos de Pachuca en Qatar, mientras se vivió la Copa Intercontinental de 2024, por lo que seguramente ya estará siendo visoreado por el futbol mundial tras ser uno de los mejores jugadores de la copa internacional.

Y es que no solo brilló, sino que se ganó el balón de bronce junto a jugadores como Federico Valverde y Vinicus Jr, quienes solo jugaron esta final, pero que su desempeño los llevó a ser uno de los mejores jugadores del torneo, pues si no fuera por ellos, el Real Madrid no habría podido ganar.

Tan solo este torneo jugó 13 partidos en la Liga MX, pues debido a la última regla de menores, obligan a los equipos a sumar minutos de sus jugadores jóvenes, algo que ha mostrado cómo muchas joyas estaban escondidas, pero que el futbol mexicano y su modelo no han mostrado del todo su potencial.

Sigue leyendo:

Pachuca cae 3 goles por 0 ante Real Madrid en la Final de la Copa Intercontinental 2024

Henry Martin tunde a Marc Crosas EN VIVO y le canta el Tricampeonato en su cara: “sé que no estás feliz”