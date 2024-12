Papá de Checo Pérez habla sobre los planes del piloto ante su salida de Red Bull, ¿seguirá en la Fórmula 1?

Sergio Pérez por fin ha anunciado su salida de Red Bull, en una de las persecuciones más estresantes y tóxicas en contra de un piloto latino, pues a pesar de que el mexicano ha contribuido a los cuatro mejores años de Red Bull en los últimos tiempos, tal parece que siempre no lo han respetado.

Y es que el “ministro de defensa” deja una de las escuderías más importantes de la parrilla como uno de los mejores pilotos de los últimos cinco años, luego de conseguir su tan ansiado asiento tras lo hecho con Racing point en 2019 una de sus campañas fundamentales desde su llegada en 2011 al automovilismo de clase mundial.

Ahora su padre ha dado una entrevista en la que habla sobre el futuro de Checo Pérez, mientras que el equipo austriaco está en busca de su reemplazo, tal parece que el mexicano ya habría decidido qué hacer tras salir del equipo de Red Bull en busca de la temporada 2025.

Pues Antonio Pérez Garibay ha mencionado en una entrevista para N+ que el mexicano ya ha tomado cartas en el asunto con su decisión y ante una falta de confirmación por parte del jalisciense, el Checo no estaría en planes para participar en la próxima campaña de la Fórmula 1.

View this post on Instagram

Fue en plena llamada telefónica donde el padre de Checo Pérez, el conocido Antonio Pérez Garibay habló sobre la decisión de Checo Pérez tras salir de Red Bull luego de cuatro años haciendo historia con el toro Rosso y su llegada a F1 en el año 2011, cuando tuvo que luchar por mantenerse en la parrilla.

"Al día de hoy es un retiro total, no hay plan B, no hay plan C. El día de hoy, en este momento, se está cerrando la página de Fórmula 1, como cerró anteriormente antes de llegar a Red Bull, fue despedido de Racing Point y no había plan B. Se acabó la Fórmula 1 en ese momento y después llegó la oportunidad de Red Bull”, dijo el papá de Checo.