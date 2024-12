La increíble razón por la que Hugo Sánchez no cree que el América es el club más grande

El Club América ha conseguido ser uno de de los mayores clubes odiados en todo el país, pues gracias a su grandeza y la manera en la que ha ganado los últimos tres títulos de liga, el equipo ya comienza a ser uno de los mayores artífices de la construcción de una época amarilla.

Pues no solo han conseguido el sextete en la Liga MX, sino que ya han comenzado a crear y dar por hecho la existencia del ADN americanista, algo que surge cuando el equipo lo necesita y logra salir adelante en la eliminatoria, no importa si tiene a los equipos más complicados en frente

Y es que ahora los maximos idolos antiamericanistas han comenzado a delimitar los sucedido, pues leyendas como Hugo Sanchez ya han confirmado que esto noe s la gran cosa y que siempre hay una hazaña más grande, pues el delantero ha dicho que el América no es el más grande.

Pues a pesar de tener más título de liga, con 16 hasta el momento, siendo este el último conseguido este fin de semana, el equipo de André Jardine todavía tiene que conseguir algo que ningún otro equipo ha logrado en los últimos años, pues el equipo de Hugo Sánchez si lo logró.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre el América?

El analista y pentapichichi ha dicho en sus propias palabras, que este América no es el equipo más grande, pues no ha logrado algo que sus Pumas Bicampeones si consiguieron, por lo que hasta no verlos conseguirlo, el mismo no los llamará grandes, por lo que ha levantado las criticas.

“América es el más ganador, pero no el más grande. Para mí, el más grande es Pumas”, dijo en ESPN

Y es que el analista asegura que sus Pumas, consiguieron arrebatarle el Trofeo Santiago Bernabéu, que bajo la tutela de Hugo Sánchez, le ganaron en su casa al Real Madrid con todas sus estrellas, algo que ningún equipo ha conseguido luego de lo hecho por los universitarios en 2004.



“Le puedo mandar una felicitación a Jardine, que hizo un trabajo extraordinario, no solamente en este torneo, que fue más difícil, más complicado. Pero, terminaron jugando muy bien, vinieron de menos a más, es un mérito tremendo” agregó el exdelantero del real Madrid.

