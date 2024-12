Se cierra caso de Janson Kelce contra fan por arrojar su celular

La policía de la Universidad Penn State ha decidido no presentar cargos contra el exjugador de los Eagles de Filadelfia, Jason Kelce, tras investigar un altercado con un aficionado antes del partido entre los Nittany Lions y Ohio State el 2 de noviembre. Así lo confirmó Jacqueline Sheader, oficial de información pública del Departamento de Policía Universitaria y Seguridad Pública, a través de un correo electrónico enviado a The Associated Press este martes.

El incidente, que fue captado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, ocurrió cuando Kelce caminaba entre la multitud cerca del Estadio Beaver. En las imágenes se ve a Kelce interactuando de manera amistosa con varios aficionados, pidiendo fotos y chocando los puños, hasta que un espectador comenzó a burlarse de él, gritando un insulto homofóbico dirigido a su hermano, Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, en relación a su relación con la cantante Taylor Swift.

El video muestra a Kelce reaccionando al insulto al tomar el teléfono móvil del aficionado y arrojarlo al suelo, girándose para confrontar al hombre, vestido con ropa de Penn State. Durante el altercado, Kelce también utilizó un insulto homofóbico. Sin embargo, antes de que la situación se intensificara, otro aficionado intervino para separarlos.

Según la información proporcionada por Sheader, la persona que aparece en el video no ha sido identificada, y hasta el momento nadie ha presentado una queja formal ante la policía por daños a la propiedad. Inicialmente, el informe de incidentes del departamento de policía mencionó la posible destrucción de propiedad personal, pero la investigación no arrojó pruebas suficientes para continuar con cargos.

Jason Kelce ofreció disculpas por el incidente

Fue a principios de noviembre cuando se dio a coner el altercado de Kelce con un fan Foto: AP

Tras el incidente, Kelce ofreció disculpas en el programa previo al partido de fútbol del lunes por la noche de ESPN. “En un momento de calentura, decidí responder al odio con odio”, declaró el exjugador de los Eagles, admitiendo que no estuvo a la altura de las circunstancias.

La investigación del altercado ha sido oficialmente cerrada, y no se tomarán más medidas legales contra Kelce.

