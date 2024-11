El luchador mexicano que pasó de ser compañero de Shocker a vender Chapatas en la Colonia Narvarte y morir por sus fuertes enfermedades

La lucha libre mexicana perdió a uno de sus máximos ídolos en días recientes es que el gran Scorpio Jr, pasó de ser uno de los grandes compañeros de Shocker a perder la vida por sus fuertes enfermedades, luego de emprender en un puesto de chapatas demostrando que no solo sabía luchar.

Rafael Núñez Juan nació un 11 de octubre de 1966 en al Ciudad de México, ahí en la Ciudad fue donde el mexicano comenzó su carrera en la lucha libre pues pasó por la CMLL y Triple A, siendo uno de los más importantes de la facción de “La Universidad de los Guapos V.I.P”.

Ahí fue donde conoció a Shocker y además defendió con el corazón el lema de “¡Guapos hasta la muerte!", siendo uno de los emblemas más importantes de ese momento, pues su estilo de lucha basado en la fuerza y la vanidad de su imagen lideraron un movimiento muy especial en la lucha libre.

Y es que el mexicano conquistó un número increíble de títulos y victorias, destacando el doble campeonato en el mundial de parejas junto a la Bestia Salvaje, incluyendo sus cuatro campeonatos intercontinentales del Peso Completo de IWRG así como dos títulos en Parejas de IWRG.

También venció a las máscaras de Tortuguillo Karateka I y Black Sergio, así como perdió la cabellera ante el Negro Casas y el Hijo del Santo, en el año 1999, pasando por más de tres decadas siendo un simbolo de la lucha mexicana además de dejar un legado que vive en los corazones de muchos de los niños que lo vieron pelear en los mejores escenarios.

El mexicano sufrió hace 16 años una fuerte peritonitis por lo que fue operado de emergencia ya que estuvo 15 días en coma, así lo mencionó en el canal de Youtube El Blog de la Lucha por lo que tuvo que emprender para poder pagar los gastos de su enfermedad ya que los gastos eran muy altos.

También mencionó que Scorpio Jr era muy bueno para preparar mariscos, por lo que se demostró que el famoso luchador era muy bueno para cocinar, demostrando que su negocio estaba yendo lejos y siendo próspero pues uno de sus platillos más importantes eran las famosas chapatas.

“Un día, uno de mis hijos, a quien siempre le ha gustado el gimnasio y comer bien, me dijo que las chapatas me salían bien, que por qué yo no vendía”, dijo Kate en la entrevista.