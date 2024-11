Se perfilaba como una de las grandes figuras del boxeo, pero el 'Travieso' Arce lo condenó a una silla de ruedas

La historia de los deportes están llenas de grandes leyendas, pero también de historias desgarradoras. En esta ocasión, llegó el momento de hablar de un boxeador que tenía todo para brillar arriba del cuadrilátero, pero que lamentablemente una pelea contra una de los peleadores históricos de México lo mandó a vivir pegado a una silla de ruedas. Ahora vamos a recordar aquél trágico momento en el deporte de los guantes.

La pelea de la que vamos a hablar tuvo lugar en el 2013, Jorge 'Travieso' Arce se presentaba como el gran favorito para salir con la mano en alto, pero nadie se esperaba que la pegada del mexicano terminara por dejarle secuelas para toda la vida al joven de 23 años que quería demostrar que estaba listo para pelear contra los grandes boxeadores de aquellos años. Arce lo noqueó y le dejó problemas cerebrales que se mantienen hasta la actualidad

Quién es el boxeador que tuvo que retirarse después de pelear con el 'Travieso' Arce

El boxeador del que estamos hablando es Jesús Carmona Núñez, un pugilista colombiano que llegaba con 26 pelea a medirse a un 'Travieso' con toda la experiencia del mundo. La pelea con el cafetalero representaba el regreso de Jorge Arce a los encordados. Su vuelta al deporte de los guantes estuvo lleno de cambios de última hora. Carmona fue el elegido faltando cuatro días para realizar la función, por lo que no estaba preparado.

Jorge Arce peleó contra Jesús Carmona en el 2013 (IG: traviesoarce5)

La pelea se realizó el pasado 15 de noviembre del 2013 en el domo de San Luis Potosí. En este inmueble fue donde la gente pudo ver la gran presentación de Jorge Arce, pero nadie se esperaba que tendría un final bastante trágico. Carmona terminaría con problemas cerebrales por la fuerte lesión que sufrió por los golpes propinados por el 'Travieso' en el lado derecho de la cabeza.

Carmona fue noqueado en el octavo asalto

Carmona cayó a la lona en el octavo asalto y no pudo regresar a la contienda. Lamentablemente, la pelea con la que esperaba sacar mucho dinero para ayudar a su familia terminó por ser su retiro anticipado. Tras caer noqueado, los médicos del lugar lo llevaron de inmediato al hospital, donde pudo salir con vida, pero ya no volvió a caminar. Para su fortuna sigue con vida, pero lamentablemente no pudo volver a boxear.

El 'Travieso' le donó dinero para que pudiera comenzar con su tratamiento inicial. Actualmente todavía lo sigue frecuentando y lo apoya constantemente. El colombiano dejó su récord en el mundo del boxeo con 22 victorias, 12 por KO, y cuatro derrotas, dos por KO, siendo una de ellas la del 'Travieso' Arce.

