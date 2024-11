Carlo Ancelotti habría confirmado que Vinicius Jr es más importante que Mbappé en el Real Madrid

El Real Madrid está viviendo momentos difíciles en LaLiga pues no ha podido deslumbrar como se esperaba siendo el fichaje más prometedor e importante de los últimos años, luego de la salida de Cristiano Ronaldo en 2018, pues se esperaba que el francés fuera su reemplazo.

Ahora tras caer por tres goles a uno en la Champions League frente a uno de los también máximos ganadores de la competición como lo es el Milán, el delantero fue muy criticado pues no ha podido verse de buena manera en la posición de delantero, siendo que Vinicius Jr y Rodrygo juegan por las bandas.

Misma posición que el exparisino desempeñaba en el Paris Saint Germain y la selección francesa, por lo que al no encontrar un buen lugar y muchas veces demostrar que el francés juega mejor por la banda y no le gusta estar en el centro del área su técnico salió a hablar del asunto.

Todo en medio de que el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, decidiera prescindir de él durante el resto de 2024 para los partidos en contra de Israel e italia para la última Fecha FIFA del año, lo que seguramente le molestó al delantero que luego de la salida de Griezmann se ha convertido en el jugador más importante.

Carlo Ancelotti habló en la conferencia de prensa previo al partido de este fin de semana en donde enfrentará al Osasuna por la jornada 12 de LaLiga en busca de seguir sumando puntos para alcanzar al Barcelona que lidera la competición con 33 puntos y solo una derrota en el actual torneo.

“Está bien, hundido como todos, pero motivado para sacar adelante este momento, yo no he hablado con él de este tema y no voy a hablar con él de este tema. Es un asunto con el seleccionador que no tengo el derecho de juzgar sus decisiones. Ha tomado esta decisión, tenemos que aceptarla, no me permito buscar este tipo de decisión”, dijo Ancelotti.