Kylian Mbappé es relegado de la selección francesa hasta 2025

Kylian Mbappé es una de las grandes figuras mundiales, en su espalda sigue cargando con los legados de Messi y Cristiano Ronaldo, ahora tras su llegada al Real Madrid, tal parece que las cosas no están saliendo como deberían ya que ha tenido un bajo rendimiento en todas las competiciones.

Por lo que Didier Deschamps, actual técnico de la selección francesa le ha dicho adiós al jugador al menos por lo que resta de 2024 pues el próximo 14 y 17 de noviembre, la selección subcampeona del mundo se enfrentará a Israel e Italia sin el jugador del Real Madrid.

“Es mi decisión porque yo pienso que es mejor así. Entiendo que no sea suficiente, no quiero entrar en una argumentación que lleve a interpretaciones, no les puedo decir más. Asumo esta decisión”, dijo el DT en conferencia de prensa.