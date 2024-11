Fue jugador de Toluca y Pachuca y ya prepara su carrera musical

El futbol mexicano ha tenido todo tipo futbolistas sin embargo en las últimas se ha vuelto viral uno de los últimos ídolos del Toluca comenzado una odisea diferente lejos de la pelota, lo que ha sorprendido totalmente a sus aficionados y seguidores en las redes sociales del futbolista.

Y es que Christian Cueva ha sorprendido a todos con su incursión a la música, y que ha lanzado un tema inédito en dúo con la cantante Pamela Franco, demostrando un avance en el programa de “Magaly TV” en el que habla de ciertas cosas de su carrera futbolística en los últimos años.

Así es como el que alguna vez fue jugador en la Liga MX y llegó a jugar la Copa América con la selección peruana en 2015, fuera de la cancha ha demostrado que sabe de ritmos como la cumbia, un talento que había mostrado antes durante algunas de las fiestas fuera de las concentraciones.

El aún futbolista, de 32 años, nació en Perú y juega de mediocampista como famoso diez o volante extremo; además, jugó en la Liga MX con el Toluca y Pachuca siendo importante en su paso con el “Chorizo Power” de 2015 a 2017, mientras que con los tuzo jugó de 2019 a 2021, actualmente está en el Alianza Lima.

Esta vez se hizo viral luego de que se subiera al escenario con su actual pareja Pamela Franco; sin embargo, en días recientes fue criticado por besarla en el escenario algo que no les gusto a muchos fans y que lo tuvieron por el acto en redes sociales, pues aseguraban que se había pasado.

Ante la polémica, la cantante habló sobre lo sucedido y defendió al futbolista peruano afirmando que no le molesta, además de cantar bien la hace sentir feliz, por lo que verán la posibilidad de lanzar su carrera como cantante a dueto en un futuro próximo.

“A pesar de muchas cosas, él contagia esa vibra que tiene. Es por eso que la gente lo quiere mucho, no me gusta que es terco, no hay muchas cosas que no me gustan la verdad. Me encanta el vacilón que tiene. A mí me gusta, empatamos bien. Me gusta su diversión, que le guste la cumbia y es muy expresivo”, dijo en Radiomar.