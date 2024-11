Adiós Mundial 2026: esta es la razón por la que Mbappé podría no jugar el próximo Mundial

Kylian Mbappé ha consolidado su lugar entre los mejores jugadores del planeta gracias a su impresionante talento, velocidad y capacidad goleadora. Desde su irrupción en la escena internacional, el actual delantero del Real Madrid ha deslumbrado tanto a aficionados como a expertos con su juego eléctrico y su madurez en momentos decisivos. Con apenas 25 años, ya ha ganado múltiples títulos de liga con el PSG, una Copa del Mundo con Francia en 2018, y ha sido pieza clave en la reciente consagración de su selección en la UEFA Nations League.

¿Mbappé afuera del Mundial 2026?. Fuente: Archivo

El Mundial 2026, que será histórico al ser organizado por tres países (EE. UU., México y Canadá), se perfila como una de las competiciones más esperadas de los últimos años, y uno de los mayores alicientes para los aficionados será la participación de Mbappé con la selección francesa. Sin embargo, el astro del Real Madrid no figura en la nómina de la selección gala para la próxima fecha FIFA. Esto ha vuelto a poner en duda su participación en la próxima cita mundialista.

Mbappé no está en la lista de Francia para la próxima fecha FIFA. Fuente: Archivo

¿MBAPPÉ AFUERA DEL MUNDIAL 2026?

Kylian Mbappé, la gran estrella de la selección francesa y figura destacada del Real Madrid, no formará parte de la convocatoria para los próximos partidos de la Fecha FIFA, tal como ocurrió en octubre pasado. Didier Deschamps, el seleccionador de *Les Bleus*, ha confirmado su ausencia en una lista marcada por varios cambios, lo que ha levantado una gran cantidad de especulaciones en torno al futuro del delantero en el combinado nacional. Si bien Deschamps ha explicado que la decisión no responde a motivos extradeportivos, hay quienes temen que el incidente que se destapó en Estocolmo el mes pasado, en el que Mbappé estuvo involucrado en un escándalo mediático, termine afectando su presencia en el Mundial de 2026.

Kylian Mbappé y Didier Deschamps. Fuente: Archvo

El entrenador de la selección francesa fue claro al afirmar que la ausencia de Mbappé no tiene relación con los problemas fuera del campo, y que la decisión tomada responde a una cuestión puntual y no a una sanción disciplinaria. "He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia", comentó Deschamps en una rueda de prensa. Sin embargo, sus palabras sobre la "elección puntual" para esta concentración han generado una gran incertidumbre sobre el verdadero motivo de su ausencia, ya que los medios franceses como *Le Parisien* y *L'Equipe* sugieren que los antecedentes recientes podrían haber influido en la decisión.

El escándalo que surgió en Estocolmo a principios de octubre ha dejado una sombra sobre la relación de Mbappé con la selección. Según diversos medios suecos, el delantero francés habría asistido a una fiesta durante el parón de selecciones, coincidiendo con un partido de la selección francesa, y se vio involucrado en una denuncia por violación en el hotel donde se hospedaba. Aunque el círculo cercano de Mbappé aclaró que se trató de un encuentro sexual consentido, el revuelo mediático fue inevitable. Esta controversia no ha pasado desapercibida para los observadores del fútbol, y ahora algunos se preguntan si la ausencia del jugador en esta Fecha FIFA está relacionada con este incidente. A pesar de la presunción de inocencia, los rumores persisten, y la prensa francesa se cuestiona si el seleccionador ha decidido tomar medidas preventivas o si, de alguna manera, este episodio podría haber influido en su relación con el equipo.

Por otro lado, hay quienes argumentan que la falta de Mbappé podría deberse a su deseo de trabajar en su condición física o a su rendimiento reciente en el Real Madrid, que no ha sido el esperado. El jugador, que atraviesa un periodo de adaptación al fútbol español tras su llegada al club, podría estar priorizando su preparación para lo que será un Mundial 2026 cada vez más cercano. Sin embargo, el manejo de Deschamps en situaciones extradeportivas, como lo sucedido con Karim Benzema hace unos años, deja abierta la posibilidad de que el seleccionador haya decidido apartar temporalmente a Mbappé para evitar que cualquier distracción externa afecte al equipo.

Lo cierto es que, con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, la situación de Mbappé dentro de la selección francesa genera cada vez más incertidumbre. La historia de Benzema, quien no volvió a la selección francesa hasta cinco años después de su expulsión, sirve como un precedente que da pie a imaginar posibles escenarios en los próximos meses. Por ahora, solo el tiempo dirá si Mbappé logrará superar esta turbulencia extradeportiva y volver a ser una pieza clave en la búsqueda del título mundial para Francia.

