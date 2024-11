Estrella de la UFC lanza reto a Canelo Álvarez: quiere pelear con los mejores y "el mejor es Canelo"

Canelo Álvarez se ha convertido en uno de los boxeadores más importantes en la historia de México, pero también en uno de los más buscados dentro del mundo del pugilismo. Los retadores para el tapatío son muchos, pero no todos son boxeadores. En esta ocasión salió una de las grandes estrellas de la UFC para retarlo y buscar una oportunidad de medirse en un ring. La idea del peleador de MMA es poder medirse contra los mejores del mundo.

Ahora, previo a que el tapatío escoja a su próximo rival, llegó el reto de la estrella de la UFC. Se tiene que mencionar que la pelea que está proponiendo el peleador de MMA es en boxeo, ya que quiere comenzar una nueva etapa profesional, lejos de las jaulas y cerca de los encordados. Álvarez estaría peleando en su terreo y contra uno de los grandes de las Artes Marciales Mixtas de la actualidad.

El peleador de Artes Marciales Mixtas que quiere enfrentarse a Saúl Álvarez con los guantes de boxeo enfundados es nada más y nada menos que Ilia Topuria, el actual campeón de la categoría pluma en la UFC y uno de los grandes representantes del MMA en España y todo el mundo. A pesar de sus buenos resultados en las Artes Marciales Mixtas, el hispanogeorgiano tiene la intensión de probar suerte en el boxeo y quiere hacerlo para medirse a los mejores de dicho deporte, uno de ellos el Canelo.

"Me encantaría (dijo sobre la posibilidad de medirse a Canelo). A ver, si hablamos de boxeo y a quien me gustaría enfrentar, yo apunto hacía los mejores y el mejor ahora mismo es Canelo. Me encantaría probarme con Canelo, sería algo grandioso y todo puede pasar y va a pasar todo, va a pasar, solo es cuestión de tiempo", expresó Ilia.