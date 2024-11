América vs Pachuca: revelan los precio de los boletos para el juego en el Estadio Cuauhtémoc

La Jornada 16 de la Liga Mx está lista para comenzar y con ella todas las emociones que tiene el balompié mexicano de cara a cerrar la temporada regular. Uno de los partidos de los que más se ha hablado es el América vs Pachuca, pero no por un tema deportivo, sino por no tener sede para jugar. Después de confirmarse que Las Águilas jugarán como local en Puebla, para ser más precisos en el Estadio Cuauhtémoc, los fans ya conocen el precio de los boletos para ver a los azulcremas enfrentarse a los Tuzos.

Después de muchas especulaciones tras el cierre de actividades del Estadio Ciudad de los Deportes por parte de la alcaldía Benito Juárez, el América confirmó que el juego de este 6 de noviembre se programó para disputarse en el estadio de los camoteros. Después de confirmarse que todos los aficionados que tenían sus boletos deberán hacer el reembolso, es momento de presentar el precio de las nuevas entradas para el juego de la jornada 16.

Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc

Para todos aquellos que quieran acudir a Puebla para disfrutar del partido del actual campeón de la Liga Mx frente a Pachuca deberán tener en cuenta que los boletos tienen un precio que irá desde los 150 pesos hasta los 550 pesos. El boleto más económico es para la zona de Rampa Sur y el más caro estará ubicado en la zona de Platea Oriente. Mejor vamos a conocer todos los precios para que la gente pueda buscar el que más le convenga.

El América ya está listo para viajar a Puebla para enfrentar a Pachuca (X: clubamerica)

Rampa Sur | 150 pesos

Rampa Oriente | 200 pesos

Rampa Poniente | 200 pesos

Cabecera Sur | 300 pesos

Cabecera Norte | 300 pesos

Platea Oriente | 450 pesos

Platea Oriente | 550 pesos

Se tiene que mencionar que las entradas se venderán a través de internet en Boleto Móvil, pero también en la taquilla del Estadio Cuauhtémoc, por lo que todos aquellos que no tengan tiempo para adquirirlo en la página oficial para la venta de boletos, deberán acudir a las inmediaciones del estadio para ver si todavía alcanzan un lugar para el duelo de la jornada 16 de la Liga Mx.

Los precios de los boletos para el partido de América y Pachuca (X: clubamerica)

¿Cuándo se realizará el partido entre América y Pachuca?

El cotejo que se realizará en el Estadio Cuauhtémoc está programado para este miércoles, 6 de noviembre. El pitazo inicial estaría programado a las 19:00 horas, por lo que todos los fans del América y Pachuca deberán buscar la forma de llegar al encuentro a tiempo. En caso de no poder asistir al partido, la gente podrá prender el televisor.

Se tiene que recordar que este partido está programado a través de la señal de TUDN en TV. Para aquellos que no puedan tener una tele cerca y tengan que verlo a través de la seña de streaming, lo podrán hacer a través de VIX Premium. Ahora que ya lo saben sólo queda esperar a que de inicio el juego para que la gente pueda disfrutar del cotejo donde el América buscará tres puntos que lo acerquen a la clasificación directa y no tengan que disputar el Play-In.

