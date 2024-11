De jugar un Mundial con la Selección Argentina, a retirarse a los 35 años por problemas físicos

La carrera de un jugador de fútbol suele iniciarse a una edad temprana, muchas veces antes de los 15 años, cuando son reclutados por academias o clubes locales. Sin embargo, la vida útil de un futbolista profesional es relativamente corta, y es común que muchos se retiren alrededor de los 30 años. Este ciclo de vida en el deporte plantea desafíos tanto físicos como emocionales, ya que los jugadores deben adaptarse a un futuro en el que ya no estarán en el centro de atención.

Estrella del fútbol mundial anunció su retiro. Fuente: Archivo

Durante sus años más destacados, muchos futbolistas alcanzan la cima de sus carreras, jugando en ligas europeas de renombre y representando a sus selecciones nacionales en torneos internacionales. Sin embargo, es frecuente que, tras una exitosa trayectoria, los jugadores opten por retirarse en ligas menores, donde pueden seguir disfrutando del juego en un entorno menos exigente. En esta nota te contamos la historia de un jugador que anunció su retiro tras una exitosa carrera en Europa y haber jugado un Mundial con la Selección Argentina.

Ex jugador de la selección argentina anunció su retiro. Fuente: Archivo

JAVIER PASTORE ANUNCIÓ SU RETIRO

Javier Pastore, el destacado mediocampista argentino, ha tomado la difícil decisión de retirarse del fútbol profesional debido a problemas de salud en su cadera. En una reciente entrevista con Relevo, el jugador de 35 años admitió que, aunque ha dejado una puerta abierta para un posible regreso, está convencido de que no volverá a jugar. “Me gustaría anunciar mi retiro antes de junio”, comentó.

Pastore, quien no ha jugado desde el primer semestre de 2023, ha estado lidiando con intensos dolores que lo llevaron a someterse a una cirugía a principios de año. “El cuerpo no pudo más; el dolor después de los partidos era demasiado fuerte”, explicó. Un momento decisivo en su elección ocurrió cuando su hijo le pidió salir a jugar al jardín y él no pudo levantarse del sofá. “Eso fue un golpe muy duro. Mi mente quería estar ahí, pero el dolor era insoportable. Nos separamos mutuamente”, reflexionó con melancolía.

LA CARRERA DE PASTORE

Javier Pastore tuvo una destacada carrera en el fútbol, marcada por su talento y creatividad en el campo. Nació el 20 de junio de 1989 en Córdoba, Argentina, y comenzó su carrera profesional en Huracán en 2007, donde llamó la atención por su habilidad.

En 2009, se trasladó a Europa para unirse al Palermo en la Serie A italiana, donde se destacó durante tres temporadas, logrando un lugar entre los mejores mediocampistas del país. En 2011, su gran rendimiento le valió un traspaso al Paris Saint-Germain (PSG), donde se convirtió en un ícono del club. Durante su tiempo en el PSG (2011-2018), ganó múltiples títulos de liga, incluyendo cinco campeonatos de la Ligue 1, y alcanzó las etapas finales de competiciones europeas, como la UEFA Champions League.

Pastore también tuvo una relevante carrera internacional, debutando con la selección argentina en 2010. Participó en dos Copas del Mundo, en 2014, donde Argentina llegó a la final, y en 2018. Además, formó parte de varias ediciones de la Copa América, contribuyendo al equipo en su búsqueda de títulos internacionales.

Después de dejar el PSG, tuvo una breve etapa en el AS Roma (2018-2020) y luego regresó a Argentina para jugar en Elche CF en la temporada 2020-2021, antes de lidiar con problemas de salud que eventualmente lo llevaron a anunciar su retiro del fútbol profesional en 2023. A lo largo de su carrera, Pastore fue reconocido por su técnica, visión de juego y capacidad para asistir a sus compañeros, dejando una huella significativa en el deporte.

