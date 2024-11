Análisis y Pronósticos de los Partidos de la NFL

Ayer dio inicio la cabalística jornada trece con los tradicionales partidos del día de Acción de Gracias, en los cuales los Detroit Lions, gracias a un error garrafal de manejo del reloj de los Chicago Bears, finalmente pudieron romper su racha de siete años sin conocer la victoria en Thanksgiving.

Dicho sea de paso, ese error fue la gota que derramó el vaso para la directiva de los Bears, quienes acaban de anunciar el despido de Matt Eberflus, quien fue su entrenador en jefe durante las últimas tres temporadas, quedando con un récord de 14 victorias y 32 derrotas.

Este fin de semana no pararán las emociones, ya que desde el año pasado se inauguró una nueva tradición en la NFL la cual es que se juegue un partido en el Black Friday, que es el día después de Thanksgiving, así que hoy por la tarde podremos disfrutar de un gran encuentro Divisional entre rivales de la Conferencia Americana, mientras que seguimos calentando motores para los partidos que se vienen el próximo domingo.

Cabe señalar que esta semana ningún equipo descansa, por lo que tendremos acción en todos los frentes, y para que ustedes estén al tanto de lo que está por venir, acá les tenemos el análisis y los pronósticos de los partidos más atractivos de este fin de semana:

Las Vegas Raiders (2-9) vs Kansas City Chiefs (10-1)

Los campeones Kansas City Chiefs, quienes recibirán a los Raiders. Créditos: El Heraldo de México.

Por segundo año consecutivo la NFL nos brindará un partido el viernes después del día de Acción de Gracias, así que en esta ocasión podremos disfrutar del duelo entre los campeones reinantes Kansas City Chiefs, quienes recibirán a los Raiders, los cuales llegan como aparentes víctimas, sin embargo, si hacemos un poco de memoria y nos remontamos a la temporada pasada, el equipo de Las Vegas fue el último en derrotar a los Chiefs en su propia casa, y coincidentemente nuevamente será Aidan O’Connell su Quarterback como en aquella ocasión, ya que Gardner Minshew sufrió una fractura la semana pasada por la cual se perderá lo que resta del año.

Para el equipo dirigido por Antonio Pierce la temporada comenzó de manera prometedora, ganando dos de sus primeros cuatro partidos, pero desde entonces no han vuelto a saborear una victoria, lo que los tiene hundidos en el último lugar de la División Oeste de la Conferencia Americana.

Gardner Minshew arrancó el año como el Quarterback titular, pero después de unas decepcionantes actuaciones fue relevado por Aidan O’Connell, quien poco tiempo después sufrió una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas, hasta el día de hoy.

Desde que dejaron ir a Josh Jacobs en la agencia libre, el ataque terrestre ha sido inoperante, Zamir White no cumplió con las expectativas y ha tenido que ser el veterano Alexander Mattison quien asuma el rol del corredor alfa del equipo, pero al encontrarse en duda para este juego, sería Ameer Abdullah quien podría repetir como titular, al igual que la semana anterior.

Brock Bowers se ha convertido en el eje de la ofensiva aérea, y gracias a sus excelentes actuaciones es considerado por muchos como el favorito para llevarse el premio al novato ofensivo del año.

Tan solo la semana pasada Bowers impuso un nuevo récord para un ala cerrada novato, al haber terminado con 13 recepciones, con las que consiguió más de 120 yardas y una anotación, por lo que no sería de extrañarse que O’Connell lo busque constantemente durante todo el encuentro.

A pesar del récord casi perfecto de los Chiefs, la realidad es que se encuentran muy lejos del nivel con el que consiguieron el título el año pasado. La ofensiva no ha terminado de cuajar esta temporada, pero esta tarde el regreso del corredor Isiah Pacheco, quien salió lesionado en la segunda semana, será un gran revulsivo para ellos.

La forma en la que Pacheco pelea cada yarda servirá de motivación para el resto de sus compañeros, quienes saben que nunca deben de rendirse.

Mahomes acaba de tener su mejor actuación del año después de haber lanzado tres pases de anotación en contra de los Panthers, y en esta ocasión buscará tener números similares, aprovechando la vulnerabilidad de la defensiva de los Raiders, quienes han permitido 28 puntos en promedio por encuentro.

Pronóstico Resultado: Las Vegas Raiders 13-24 Kansas City Chiefs

Los Angeles Chargers (7-4) vs Atlanta Falcons (6-5)

Los Angeles Chargers enfrentarán a unos Falcons que se encuentran en primer lugar de su División. Créditos: El Heraldo de México.

La semana pasada parecía que Jim Harbaugh finalmente lograría vencer a su hermano John, pero durante la segunda mitad del encuentro vino la debacle para el equipo de los Chargers, quienes dejaron de correr efectivamente el balón debido a la lesión que sufrió su corredor titular J.K. Dobbins, quien se perderá este encuentro, por lo que tendrá que ser Gus Edwards quien lo supla.

Edwards tendrá que hacer un mayor esfuerzo corriendo con el ovoide, ya que no fue nada eficiente en el encuentro anterior, en el cual promedió poco mas de 1 yarda por acarreo, y la defensiva de los Falcons tan solo ha permitido 6 anotaciones por tierra este año.

Justin Herbert será quien tendrá la oportunidad de destacar en este encuentro, ya que la defensiva aérea del equipo de Atlanta permitió cuatro pases de anotación en su último encuentro, el cual fue hace dos semanas, ya que la jornada anterior les tocó descansar, por lo que podemos esperar que lleguen mejor preparados para este crucial duelo.

Para Kirk Cousins sus últimos dos partidos no fueron los mejores, ya que fue incapaz de lanzar algún pase de anotación. Drake London desde hace unas semanas viene arrastrando una lesión en la cadera, misma que no lo ha dejado estar al cien, sin embargo, no será impedimento para que salga al campo de juego este domingo y asuma el rol del receptor principal del equipo, lo cual tanta falta le hace a Cousins, quien también se ha apoyado mucho en Darnell Mooney.

Mooney ha sido una de las mejores contrataciones para la ofensiva de los Falcons, ya que se ha entendido de maravilla con su mariscal de campo, mientras que el ala cerrada Kyle Pitts ha sido mucho más intermitente, lo cual es una pena, ya que de todos es sabido que cuenta con un gran potencial, mismo que no ha podido terminar de explotar.

Para Bijan Robinson le espera una durísima prueba, ya que la defensiva de los Chargers es la que menos anotaciones ha permitido por la vía terrestre, pero no por eso deberán de abandonar el ataque por tierra, porque entonces se volverán unidimensionales y muy predecibles si solamente lanzan el balón.

Los Falcons se encuentran en primer lugar de su División, pero solamente es una victoria lo que los separa de su más cercano perseguidor, que son los Tampa Bay Buccaneers, razón por la cual tienen la obligación de ganar este encuentro.

Pronóstico Resultado: Los Angeles Chargers 20-17 Atlanta Falcons

Philadelphia Eagles (9-2) vs Baltimore Ravens (8-4)

Ambos equipos son serios contendientes al título.

Créditos: El Heraldo de México.

Los Philadelphia Eagles son uno de los equipos que llegan más enrachados a esta jornada, ya que han ganado sus últimos siete encuentros de forma consecutiva, pero este domingo se enfrentarán a uno de los rivales más difíciles de la liga, que son los Baltimore Ravens, quienes buscarán aprovechar la localía para quedarse con la victoria.

Ambos conjuntos son serios contendientes al título, por lo que nos espera un agarrón con tintes de Playoffs.

Los Ravens poseen la segunda mejor ofensiva de la liga, al promediar poco más de 30 puntos por encuentro, de la mano de Lamar Jackson, quien lidera a los Quarterbacks con 27 pases de anotación, y Derrick Henry, quien llegó a revolucionar su ataque terrestre.

Sin embargo, los Eagles no se quedan atrás, ya que gracias a Saquon Barkley poseen el mejor ataque terrestre de la NFL.

Tanto Barkley como Henry, han sido las mejores contrataciones de esta temporada, ya que ambos jugadores llegaron a darle una nueva dimensión al ataque de sus respectivos equipos. Es increíble que sus anteriores escuadras los hayan dejado ir en la agencia libre.

Lamar Jackson cada año se ha ido viendo mejor lanzando el balón, ya que ha aprendido a distribuirlo con todos los receptores y alas cerradas, siendo los principales beneficiados Mark Andrews y Zay Flowers, mientras que Diontae Johnson ha seguido pasado inadvertido en el dinámico ataque de los Cuervos.

Mientras tanto, Jalen Hurts continúa siendo una amenaza dual en el ataque de los Eagles. La semana pasada finalmente fue capaz de reencontrarse con A.J. Brown en la zona de anotación, después de llevar cinco juegos consecutivos en los que no había podido anotar con él, quien es su mejor receptor.

Podemos estar seguros de que nos espera un encuentro en el que ambas ofensivas nos brindarán un gran espectáculo, por lo que será un juego imperdible para todos aquellos que amamos este duro deporte de las tacleadas.

Pronóstico Resultado: Philadelphia Eagles 24–28 Baltimore Ravens

San Francisco 49ers (5-6) vs Buffalo Bills (9-2)

San Francisco buscarán romper ante los Buffalo Bills su racha de dos derrotas consecutivas. Créditos: El Heraldo de México.

El domingo por la noche los Niners buscarán romper la racha de dos derrotas consecutivas que acumulan, sin embargo, todo parece estar en su contra, ya que muy probablemente no cuenten con Brock Purdy nuevamente, quien sigue adolorido del hombro derecho, además de que está pronosticado que una tormenta de nieve azote a la ciudad de Buffalo durante el juego, lo cual alterará los planes de ambos equipos, especialmente a los del equipo de la Bahía, quienes no están acostumbrados a jugar con ese tipo de condiciones.

Para San Francisco es probablemente su última oportunidad de poder encaminarse a los Playoffs, lo cual se ve sumamente complicado, ya que este año han quedado a deber debido a diversos factores, entre los cuales destacan las lesiones y las malas decisiones del cuerpo técnico, ya que la ofensiva de Kyle Shanahan se ha vuelto muy predecible, sobre todo en zona roja.

Deebo Samuel ha dejado de ser el jugador multifuncional que fue en los años anteriores, ya que las defensivas contrarias han aprendido a contrarrestar sus fortalezas, sobre todo cuando acarrea el balón, que es cuando más daño hacía.

Hace algunos días Fred Warner confesó que lleva jugando con una fractura en el tobillo desde hace semanas, lo cual tiene sentido, ya que su rendimiento no ha sido el mismo últimamente, pues se le ve lento y fallando tacleadas, lo cual es algo atípico en él.

Otro jugador que no ha sido el mismo este año ha sido Christian McCaffrey, quien corre con cierta desconfianza y sin la explosividad que lo ha caracterizado, por lo que es incomprensible que Jordan Mason no comparta más acarreos con él, ya que Mason lo venía haciendo de manera extraordinaria durante su ausencia.

Por otro lado, los Bills tienen seis victorias consecutivas y acaban de quitarle el invicto a los Kansas City Chiefs, por lo que llegan con la motivación por los cielos.

Josh Allen está teniendo una campaña digna de consideración para ganarse el MVP, a pesar de no contar con el mejor cuerpo de receptores.

El veterano receptor Amari Cooper llegó a mitad de temporada para tratar de inyectarle un poco de chispa al ataque aéreo del equipo, aunque aún no entra en sintonía con Allen, lo cual ha sido muy evidente.

El corredor James Cook ya alcanzó las diez anotaciones, superando por mucho su producción del año pasado, pero lo más importante es que ha llegado a darle balance a un ataque que no tenía juego terrestre, más que el del propio Allen, a quien la defensiva 49ers no podrá detener, ya que se les complica bastante enfrentar este tipo de mariscales de campo, los cuales tienen una gran movilidad.

En caso de que Purdy no pueda jugar, Brandon Allen sería nuevamente el encargado de liderar el ataque, aunque con esas condiciones climáticas que se esperan, lo mejor será poner el balón en manos de McCaffrey, sin importar quien sea el mariscal de campo, y con ello esperar que la ofensiva pueda resurgir y así puedan lograr dar la campanada, en lo que se ve como una misión casi imposible para los de la Bahía.

Pronóstico Resultado: San Francisco 49ers 17-27 Buffalo Bills

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

