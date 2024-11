Checo Pérez ya piensa en lo que sigue después de la F1, ¿correrá en la IndyCar?

La temporada de Checo Pérez no ha sido la mejor en este 2024, por lo que los fans de la F1 ya hablan de la posible retirada del mexicano. Con dos carreras pendientes para terminar con la temporada en la 'Categoría Reina de la Velocidad', el piloto de 34 años ya comenzó a hablar de lo que podría realizar al terminar su carrera dentro de los circuitos de la Fórmula 1.

Se tiene que mencionar que la despedida de Pérez de la F1 no está cerca todavía, ya que el mexicano cuenta con contrato con Red Bull hasta el 2026. Como todos en la Fórmula 1, Checo no debe sentirse confiado y tiene que mejorar sus actuaciones para el 2025 si quiere mantenerse con los de la bebida energética hasta el final de su contrato. A pesar de todo esto, Sergio ya empezó a pensar en lo que hará cuando decida terminar con su carrera en el deporte de velocidad.

Con 34 años, Sergio sabe que se encuentra en la recta final de su carrera, por lo que no está demás comenzar a hacer planes de cara a su siguiente etapa en la vida, ahora lejos del volante de un bólido de la Fórmula 1. Como muchos veteranos de la F1, Pérez podría comenzar una nueva etapa en el mundo de la velocidad, pero ahora lo haría en la IndyCar Series. Mejor vamos a conocer qué dijo el tapatío previo al Gran Premio de Qatar.

Pérez ya piensa en qué hará cuando deje la F1 (X: schecoperez)

Checo Pérez ya piensa en qué hará después del retiro de la F1

El tapatío tiene claro que después de dejar la 'Categoría Reina de la Velocidad' quiere tener tiempo en familia. Pérez dejó claro que el apretado calendario de la Fórmula 1 lo hace pensar con la posibilidad de tener tiempo con sus niños, estar tranquilo y poder disfrutar de cada instante sin tener que pensar en viajes todo el tiempo y una agenda apretada como la tiene actualmente con todos los Grandes Premios.

"Con el apretado calendario que tenemos (en la F1), me gustaría poder, tengo algunos niños pequeños en casa, así que me gustaría pasar más tiempo con ellos, con la familia. Creo que es muy difícil conseguir lo que solías conseguir en la F1, en ese sentido", expresó Pérez previo al GP de Qatar.

Pérez no le cierra las puertas a otras categorías (X: schecoperez)

No descarta correr en otras categorías

Checo Pérez dejó claro que no tiene intenciones de comenzar a correr en la IndyCar debido a que tienen un calendario bastante apretado, pero no cerró al puerta a otras categorías. El mexicano expresó que tiene interés en correr en las 24 horas de Le Mans y las 24 horas de Daytona. Su idea sería mantenerse cerca de la velocidad, pero con una o dos carreras al año. Sabe que no es fácil parar del todo.

"nunca se sabe con otras categorías como Le Mans, Daytona, ese tipo de carreras. Hacer una o dos carreras al año. Creo que es algo que, como piloto te planteas muy pronto porque es muy difícil parar del todo", dijo Pérez.

