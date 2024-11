América vence a Toluca en la Ida de los cuartos de final de la Liga MX

El Club América llegaba a los cuartos de final en contra del Toluca, luego de ganar su primer partido de Play-in con el que superaron a Xolos tras ganar en penales con un Luis Ángel Malagón siendo este uno de los mejores porteros de la tanda de penales, ahora el equipo de Coapa buscaba su venganza.

Y es que tras el parón de Fecha FIFA y el play-in el Toluca tuvo casi dos semanas de descanso por lo que se esperaba que sufrieran tras estar sin jugar cortando el ritmo de competencia, por lo que el partido pintaba para ser uno de los más complejos de la Liguilla 2024.

Para este partido Andre Jardine fue muy criticado, pues al mostrar la alineación pues el brasileño mostró una línea de cinco defensas que hizo pensar a los aficionados y analistas que el partido sería muy defensivo y haría creer que el América seria un equipo defensivo en esta Ida.

Sin embargo demostró que el increíble entendimiento de Jardine sobre lo sucedido en el último partido de la Liga MX, pues a pesar de ser goleados por un cuatro a cero, el equipo de Coapa no saldrá a especular en este enfrentamiento, pues el brasileño planteó un partido perfecto para esta Ida de los Cuartos de Final.

¿Cómo le ganó América al Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes?

El partido estuvo muy trabado en el mediocampo pues al salir con una línea de cinco defensas el América pudo meter tres volantes en el medio campo, como fueron Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes y Alex Zendejas quien a pesar de jugar en la banda derecha durante las transiciones al ataque se metia como diez.

Pues su juego fue potenciar la banda con Brian Rodriguez y Rodrigo Aguirre, tras la falta de jugadores como fueron las bajas de Henry Martin y Diego Valdés, quienes no pudieron estar en este encuentro pero el buen juego de Rodrigo Aguirre hizo que olvidaramos su ausencia por el momento,

Y es que desde el minuto uno, América le cedió el balón al cuadro de Renato Paiva, quien ante la situación no visualizo un buen accionar del juego, y es que hombres como Alexis Vega y Alexis Angulo así como el joven Violante no vieron sus mejores minutos, todo pasaba por Marcel Ruiz pero no había un buen accionar adelante.

Para el segundo tiempo Rodrigo Aguirre siguió buscando su gol, que venía de anotar su primer tanto con Uruguay y que además ya tenía tres fallas claras en el partido que no pudo concretar antes del minuto 67 cuando con un soberbio cabezazo marcaría el primer tanto del partido.

¡Ninguno como tú, Aguirre! uD83EuDD85uD83DuDD25



Rodrigo abre el marcador a nuestro favor uD83DuDC99uD83DuDC9B pic.twitter.com/X4lsI4miEf — Club América (@ClubAmerica) November 28, 2024

Mientras que al minuto 82 los uruguayos se juntarian cuando a pase de Brian Rodriguez le mandó un pelotazo a Rodrigo Aguirre quien solo tuvo que superar a Pereira del Toluca y rematar a las narices de Tiago Volpi, quién no pudo hacer mucho para mantener el uno a cero en el marcador.

Sigiue leyendo:

Henry Martín, la estrella del América, tiene un chef personal para su rigurosa dieta, ¿quién es Armando Benítez?

¿A qué equipo le va Luis Miguel en la Liga MX? Este es el color de sus amores