Así fue como la esfera de las Vegas se burló de Checo Pérez tras su eliminación en la Q1

Sergio “Checo” Pérez vivió uno de los momentos más virales de las redes sociales pues el piloto mexicano vivió no solo una de las peores clasificatorias que ha vivido en lo que va del campeonato pues no solo pasó a quedar en lugar 16 de la clasificación si no que se burlaron del piloto mexicano.

Cabe destacar que George Russell de Mercedes hizo el mejor tiempo de las tres oportunidades que hubo en la pista por lo que saldrá desde la famosa pole position, ahí lo sigue Carlos Sainz que está viviendo sus últimos momentos con Ferrari así como la sorpresa Pierre Gasly de Alpine.

Pero a pesar de ello lo que vivió Checo Pérez fue uno de los momentos más recordados de la noche, pues además de reafirmar su asiento luego del choque de Franco Colapinto que dejó en mal estado y que provocó que saliera de la calificación así como lo tuvieron que atender los médicos.

¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de Las Vegas?

Hay que destacar que uno de los grandes atractivos del GP de Las Vegas es la famosa esfera luminosa uno de los monumentos de la ciudad que ha atraído a diversos turistas así como artistas que lo han llevado a ser uno de los eventos inmersivos más importantes del momento.

Esfera que se esta ubicada en el Strip de la ciudad de Nevada, tiene 112 metros de alto y 157 metros de ando, siendo incluso más grande que la Estatua de la Libertad o el Big Ben, tiene una pantalla de 54 mil metros cuadrados con 50 millones de luces led en los que muestra lo mejor de de lo mejor.

Por lo que durante la clasificación de la Fórmula 1 de este fin de semana se pudo ver como la esfera fue usada para mostrar los mejore momentos de cada piloto e incluso hubo un momento que se sintió tan inmersiva que el mismo Charles Leclerc decidió mencionar que “nunca se había visto tan bien” cuando paso con su Ferrari al ver su foto.

El suceso viral se vio cuando Checo Pérez fue eliminado, mientras que la esfera mostró un gif de Checo Pérez mostrando su dedo hacia abajo en modo de desagrado, en el momento exacto en el que el mexicano cayó eliminado y se quedó con la decimosexta posición.

