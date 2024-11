"No comparto ninguna de sus opiniones”: Sergio "Checo" Pérez sobre los polémicos comentarios de su padre

Hace unos días Antonio Pérez Garibay padre del piloto mexicano Sergio Pérez se vio involucrado en una fuerte polémica luego de que durante su participación en un podcast de ESPN lanzará una serie de comentarios homofóbicos en contra del expiloto y periodista alemán Ralf Schumacher, quien anteriormente había criticado el rendimiento de "Checo" como representante de la escudería Red Bull.

Al respecto, Ralf Schumacher respondió por medio de un post en su cuenta de Instagram en donde dijo que si bien entendía su intención por apoyar a "Checo", no le parecía el modo correcto de hacerlo, señalando que la mejor manera de responderle era demostrando buenos resultados.

“Yo también apoyaría a mi hijo al 100% y trataría de ayudarlo. En cuanto al estilo, yo sería diferente, pero conocemos al señor Pérez con todas sus emociones. Por eso no estoy enfadado con él. Sin embargo, creo que los resultados en la pista serían mejores argumentos”, respondió Ralf Schumacher.

"Hay un piloto que fue de Fórmula 1, un periodista, primero declaro que Checo ya estaba fuera de Red Bull, y a la semana siguiente sale del clóset, no sé si estaba enamorado de Checo, hay muchas cosas raras, ya no sabes si es periodista, si es mujer o es caballero, pero su palabra quedó en duda no por lo de Checo Pérez, sino por su esposa", dijo Antonio Pérez para ESPN.