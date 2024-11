Revelan la sanción que interpuso la policía de Colombia a Efraín Juárez tras "provocar" al rival

Efraín Juárez se vio envuelto en una polémica en Colombia después de ver como la policía interrumpía la conferencia de prensa para llevarse detenido al técnico mexicano. La razón por la que se fue detenido el exjugador de Pumas fue por haber "provocado" a los rivales, pero nadie se esperaba que terminaría con una sanción bastante fuerte, ya que fue vetado de los estadios y tendría que pagar una multa económica.

El problema ocurrió después del partido entre el Atlético Nacional vs Medellín, mismo que representaba el pase a la final de la Copa Colombia. El cuadro de Efraín perdía el partido, pero avanzaba a la final por el marcador de 2-1. Tras el pitazo final, el mexicano corrió a celebrarle a la tribuna rival, lo que terminó por verse como una provocación para las autoridades cafetaleras que determinaron que se debían llevar detenido al estratega del Atlético Nacional.

Días después de ver como la policía sacaba a Efraín Juárez del Estadio de Fútbol Atanasio Girardot se presentó la sanción que le fue puesta por parte de la justicia colombiana. La información comenzó a circular en redes sociales, para ser más precisos por el reconocido periodista Axel Solís. Se tiene que mencionar que la sanción parece excesiva, ya que en los videos no se alcanza a ver ninguna falta de respeto. Sólo una celebración por haber ganado el pase a la final.

El periodista utilizó sus redes sociales para confirmar que Efraín Juárez había recibido una sanción bastante fuerte por la celebración del pase a la final. De acuerdo con la información presentada en X, el técnico mexicano no podrá entrar a un estadio en Colombia por tres años. El motivo de la sanción fue por "provocar a la afición rival". Otros informes revelan que también tiene pagar una penalización de cerca de 120 mil pesos mexicano.

La celebración de Efraín Juárez por la que fue vetado de los estadios en Colombia

En los videos donde se puede ver la celebración de Efraín Juárez se muestra como el técnico mexicano empuña la mano derecha y comienza a moverla hasta llegar el momento en el que empuña las dos manos. El gran problema es que dicha celebración la hace hacía la tribuna donde se encontraba la afición de Medellín. Esta celebración es la que lo mantendrá fuera de los estadios durante tres años, por lo que no podrá estar en la final contra América de Cali y muchos partidos más.

El próximo encuentro del Atlético Nacional es este miércoles cuando se enfrenten a Santa Fe. El encuentro será el primero en el que el conjunto verde no contará con el estratega mexicano en el banquillo. Esto no quiere decir que no pueda dar indicaciones a través de la tecnología. Lo único que no puede hacer es estar dentro de los estadios donde juegue su equipo.

Juárez no podrá entrar al estadio durante 3 años a los estadios en Colombia (X: el patron1916)

