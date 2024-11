"Sabía que enfrentar a un mexicano era duro": Gustavo Rivera-Río satisfecho con el resultado de su pelea

Tras el triunfo por decisión unánime, el viernes en Houston, Texas, el prospecto tricolor Gustavo Rivera-Río se declaró complacido con la forma en la que llevó la pelea ante el sonorense Joseph Cruz Brown.

Tras tres campamentos bajo las órdenes del afamado entrenador estadounidense Ronnie Shields, el trabajo de gimnasio se refleja a simple vista arriba del ring y eso es algo que lo tiene muy complacido.

"Me sentí muy bien, fue una oportunidad de demostrar en lo que he estado trabajando, demostrar quién soy. Me fui los seis rounds, sabía que enfrentar a un mexicano era duro, pues somos difíciles de romper. Pero me empleé a fondo", dijo el boxeador, que porta los colores de Heraldo Media Group.