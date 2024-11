Eduardo Nájera le pide a Jaime Jaquez Jr elegir a México como Selección Nacional

En julio del 2024, el basquetbolista de origen mexicano, Jaquez Jr. tuvo una participación breve en el equipo de prácticas del USA Team, previo a los a juegos Olímpicos, y declinó participar con México en el preolímpico de Puerto Rico. Y eso es algo que Nájera no olvida.

El chihuahuense -que jugó 12 años para la NBA, en equipos como Mavericks, Warriors, Nuggets, Nets y Bobcats- espera que esa decisión no juegue en contra y que los fanáticos mexicanos, que calificó como súper apasionados, no lo castiguen durante los siguientes años.

Nájera comentó que algo que le preocupa, de la transición de novato a jugador de Jaquez, es su físico, pues con el desgaste de 82 partidos y playoffs es difícil mantenerse. Dijo que “yo lo veo por televisión, creo que mejorar su cuerpo físico lo llevará a mantenerse más años en la NBA”.

El partido de esta noche, Nájera pronóstico, un triunfo del Heat de Miami sobre los Wizards, un equipo que para él no tiene una conexión con el aficionado mexicano. Confesó que no conecta con Washington y en cambio, la gente se siente identificada ahora con Miami y con Jaime Jarquez

“Ya me cansé, parece que ando echando puras pinches mentiras (de la NBA en México) ahorita voy a hablar con Mark Tatum. Ya me cansé de ver que traigan a los Wizards, me gustaría que viniera Lakers o Boston. Nosotros (México) merecemos a ese tipo de equipos”