El día que Mike Tyson visitó México junto a Julio César Chavez y no pudo olvidar lo que vio

Mike Tyson era conocido por su bestialidad con los guantes, no por nada en sus inicios era conocido como “El hombre más malo del planeta”. Apodo que cuando llego a nuestro país se terminó de manera rotunda, pues lo que vio de México lo marcaría de por vida en su carrera.

En 1988 el famoso Mike Tyson realizó una visita a nuestro país, donde no sólo acompañó a Julio César Chavez, sino que también lo visitó para el bautizo de su primer ojo Julio César Chávez Jr, en su natal Culiacán, Sinaloa, viendo algo que no esperaba y que lo cambiaría de por vida.

Tyson vio la manera que vivía la gente, tanto que le recordó a cuando creció en Nueva York. En este sitio se cruzó con un pequeño niño que le pidió limosna, se vio reflejado en él por lo que a sus 58 años todavía recuerda esa triste pero reflexiva escena en su cabeza.

En aquel momento, Mike era ya una superestrella del boxeo y se convirtió en campeón del CMB, AMB y FIB, por lo que el americano si tenía curiosidad por conocer la tierra natal de Julio César Chávez, por lo que quiso visitar el país aprovechando su cercanía con el “Campeón” en ese entonces.

Una historia que decidió relatar en su libro titulado “Toda la Verdad” donde habla de su carrera y algunos pasajes por el mundo del boxeo, junto a varias celebridades, incluyendo a Julio César Chávez quien es el mejor boxeador mexicano de toda la historia según los fanáticos.

En éste menciona como llegaron de excursión a las pirámides, donde un pequeño niño le pidió limosna, acto que nunca olvidará el americano pues Tyson recordó todo lo que sucedió en su vida hasta llevarlo a ser uno de los boxeadores más temidos y ganadores de la historia del deporte.

"Un día fuimos de excursión a las pirámides y se me acercó un niño pidiendo limosna. Los guías que me acompañaban me dijeron: 'No, Mike, no le des dinero'. Pero ¿cómo no hacerlo? Unos pocos cientos de dólares no significaban nada para mí, pero eran todo un mundo para él. Así que le di el dinero y se mostró agradecidisimo. Yo pensaba: Guau, qué buen chaval, y, al tocarle el cabello, noté que estaba duro como una roca. Daba la sensación de no habérselo lavado en años", dijo Tyson en su libro.