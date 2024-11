Mike Tyson cachetea a Jake Paul previo a su regreso al ring | VIDEO

Una cachetada a Jake Paul, tras la cita con la báscula, era el ingrediente que haría explotar las expectativas de cara a uno de los regresos más polémicos del deporte de los puños.

Mike Tyson, después de 19 años alejado de las peleas profesionales, regresa para enfrentar a un rival 31 años más joven. Todo está sobre la línea, el legado, la historia.

“Se acabó la plática”, declaró escueto el que fuera el terror de los pesos completos en los 90's y que se retiró en 2005 luego de haber sido noqueado en seis rounds por Kevin McBride.

Sin perder la calma, rodeado por su equipo, Paul intentó minimizar el momento y aseguró que ni siquiera sintió la mano de aquel peleador que noqueó a 44 de sus 55 rivales.

“Está enojado ese pequeño enano. Fue una cachetada muy linda, pero mañana vas a ser noqueado. Es personal ahora, debe morir”, declaró el youtuber, quien busca hacer historia este fin de semana.

En la báscula, Tyson marcó 228.4 libras; mientras que El Niño Problema pesó 227.2.

Para Paul es la oportunidad que había estado buscando

Ambos se verán hoy frente a frente en un duelo que sí cuenta para el récord profesional, pero al no ser por un título o posición en el ranking, fue pactada a ocho rounds, de dos minutos cada episodio y con guantes de 14 onzas.

Para Paul es la oportunidad que había estado buscando para validar su carrera en el profesionalismo, que hasta el momento ha construido su récord profesional a base de expeleadores de artes marciales mixtas que debutan en el boxeo. La única ocasión en que enfrentó a un boxeador, con cinco años de experiencia, perdió a manos del inglés Tommy Fury.

En la pelea preestelar de la noche, y en duelo de revancha que promete dejar huella, la irlandesa Katie Taylor y la boricua Amanda Serrano disputan la corona superligera.

“Estoy muy emocionada porque no podría tener una mejor compañera para este baile. Esta pelea es muy importante, no solo para nosotras, sino también para el boxeo femenil”, dijo The Real Deal Serrano, quien espera sacar la espina que quedó clavada hace dos años cuando perdió por decisión dividida.

En otro duelo titular, por la corona welter del Consejo Mundial de Boxeo, el peleador mexicoamericano Mario Barrios expone por primera ocasión la diadema y se mide a su compatriota Abel Ramos, en duelo pactado a 12 rounds.

Así cacheteó Mike Tyson a Jake Paul