Spreen rompió el silencio tras su debut en la primera división argentina de fútbol a los 24 años

El fútbol es uno de los deportes más convocantes a nivel mundial y uno de los que despierta más pasiones. En Argentina es uno de los rincones del planeta en donde se lo vive de una manera muy particular, sobre todo por ser el país en donde nacieron dos de los futbolistas considerados como los mejores, Diego Maradona y Lionel Messi.

Sin embargo, esta semana el fútbol argentino se ha visto revolucionado luego de que un streamer tuviera la posibilidad de debutar en la primera división, sin ni siquiera haber jugado en las inferiores de algún club. Se trata de Iván Raúl Buhajeruk, más conocido como Spreen, que se convirtió en uno de los streamers más populares de habla hispana.

Un streamer en el centro de la polémica

Spreen tiene 24 años y desde los 12 que comenzó su camino en las plataformas digitales generando contenido. Ahora, tiene 10 millones de seguidores en Twitch y este lunes tuvo la posibilidad de debutar en el fútbol argentino por una tarea de marketing ya que una bebida que el streamer promociona es sponsor del Deportivo Riestra, club con el que ingresó de titular para jugar ante Vélez.

El streamer estuvo dentro del campo de juego por menos de dos minutos, no tocó la pelota y, más allá de que esta situación ya había sido anunciada, generó una gran polémica en el fútbol de Argentina. Las críticas no tardaron en llegar no solo de los aficionados a este deporte, sino que futbolistas y exjugadores también se expresaron.

En este marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inició una investigación sobre Deportivo Riestra por “conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos”.

Spreen se entrenó un par de días la semana pasada y este lunes “jugo” como futbolista profesional. Ahora se encuentra en el centro de las críticas de los amantes del fútbol y el tema parece que dará mucha tela para cortar.

Esto dijo Spreen tras su debut en Deportivo Riestra

En un vivo Spreen habló sobre su debut: “No le saqué el lugar a ningún pibe y, si alguien sintió que le faltamos el respeto de alguna manera, quería pedir disculpas. No era la intención ni en pedo faltar el respeto ni nada. Según lo que me había enterado, ya se había hablado con Vélez. Yo no le quería faltar el respeto a nadie ni tampoco le sacamos el lugar a nadie. Acepté porque básicamente es la anécdota de mi vida, qué les voy a decir. Honestidad pura y dura“ finalizó el streamer.

