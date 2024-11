Adriano rompe el silencio y habla de su alcoholismo con una desgarradora carta

Adriano fue uno de los delanteros más explosivos e importantes de una época en el Inter Milán; sin embargo a pesar de estar en la cima y en busca de alcanzar su mejor rendimiento, el famoso “Emperador” no llegó a ser la promesa que se esperaba de él, por lo que ahora decidido hablar sobre lo ocurrido en su carrera como futbolista.



Y es que en los años dos mil, Adriano marcó una época como delantero en el futbol italiano, así como en el brasileño, lo ponía en el mapa como uno de los delanteros com mayor futuro en todo el mundo, comparándolo con Ronaldo Nazario ya estaba en el futbol de italia a una temprana edad rompiendo las porterías a gol.

Su apodo vendría de su pasó por el Flamengo, uno de los equipos más importantes de Brasil, por lo que en el año 2000 a nada de ser fichado por el Inter de Milán, el delantero estrella se destacaba por ser una bestia de 9, con potencia y habilidad era uno de los más temidos del Brasileirao.

Al llegar a Italia se le creía el sucesor de Ronaldo Nazario, por lo que su afición le comenzó a llamar “El emperador” pues así como su antecesor pasó de Brasil al Inter de Milán para poder buscar ser uno de los delanteros más letales; sin embargo habló sobre su pasado en una reciente carta donde se confesó por lo que sucedió.

El delantero brasileño acaba de lanzar una carta para “The Players Tribune” donde habla sobre su pasado a tan solo ocho años de retirarse y de cómo, en sus propias palabras, desperdició su vida en el deporte así como su futuro por un problema de alcoholismo que lo afectó mucho tiempo.

También menciona cómo es que pasó de ser un jugador de barrio a jugar en la Serie A. además afirmando que las ecuaciones de su vida fuera de la nha eran erróneas y falsas, pues él no es así y nunca lo fue, incluso habla sobre la ocasión en la que fue a una fiesta decidió tomar cerveza solo por el hecho de que todos lo hacian.

"Mis tías y mi madre se dieron cuenta rápidamente y trataron de calmar los ánimos antes de que la situación empeorara. ‘Vamos, Mirinho, está con sus amiguitos, no va a hacer ninguna locura. Sólo está ahí riéndose, divirtiéndose, déjalo tranquilo, Adriano también está creciendo’, dijo mi madre. Pero no hubo conversación. El anciano se volvió loco. Me arrancó la taza de la mano y la arrojó a la cuneta. ‘Yo no te enseñé eso, hijo", Agrega Adriano.

El brasileño no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre lo que vivió en el invierno en el que llegó a Italia, ahí describe que fue como se marcó el rumbo sin retorno de su alcoholismo, pues al estar solo no pudo sobrellevar estar en un país tan solitario con un idioma diferente solo por el balón.

"Llamé a casa. ‘Hola, mamá. Feliz Navidad’, dije. ‘¡Hijo mío! Te extraño. Feliz Navidad. Todos están aquí, el único que falta eres tú’…Estaba destrozado. Cogí una botella de vodka. No exagero, hermano. Bebí toda esa mierda solo. Me llené el cu… de vodka. Lloré toda la noche. Me desmayé en el sofá porque bebí mucho y lloré", contó Adriano. "Bebo cada dos días, sí. Y los otros días también. ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás, pero aquí va una: bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad, esto es aún peor”, menciona Adriano.