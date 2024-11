Head coach de San Francisco 49ers afirma que disputa entre Deebo Samuel y sus compañeros quedo arreglada

El head coach en jefe de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, restó importancia a una disputa que se generó en la banda durante la victoria de su equipo 23-20 sobre los Tampa Bay Buccaneers el pasado domingo 10 de novimebre. La situación involucró al receptor estrella Deebo Samuel y dos de sus compañeros de equipo, y fue captada por las cámaras de televisión hacia el final del encuentro.

El incidente ocurrió luego de que el pateador Jake Moody fallara su tercer gol de campo del juego, lo que provocó visible frustración en el ataque de los 49ers. Samuel se acercó al pateador en la banda, pero las imágenes mostraron que, en medio de la tensión, Samuel también intercambió palabras y empujó a Taybor Pepper, el long snapper del equipo, en la garganta. Además, el receptor pasó rozando el casco de Moody con un gesto que algunos interpretaron como agresivo.

El lunes, Shanahan calificó la situación como una "reacción desmedida" y aseguró que, aunque el incidente había captado la atención mediática, el equipo ya lo había superado. "No pensé que fuera algo tan grave", comentó el entrenador, quien explicó que, tras ver las imágenes en televisión, habló con varios miembros del equipo para zanjar el asunto. "Lo discutimos y estamos bien", añadió Shanahan.

¿Qué dijo Deebo Samuel sobre su reacción en el campo?

Deebo Samuel considera que su reacción estuvo fuera de lugar Créditos: AP

Por su parte, Samuel reconoció que sus acciones estuvieron fuera de lugar. "Dejé que mis emociones se descontrolaran", dijo el receptor tras el partido, aclarando que no tenía malas intenciones. En cuanto a la interacción con Pepper, el jugador explicó que le había dicho a Moody que se "concentrara" tras el fallo, mientras que el long snapper defendió al pateador con un gesto protector.

Moody, por su parte, minimizó el incidente, señalando que fue algo que sucedió "en el calor del momento" y que no sentía la necesidad de recibir una disculpa. Shanahan, aunque no aprobó el contacto físico entre Samuel y sus compañeros, también mostró comprensión ante el contexto emocional. "Me gustan las intenciones de Pep en eso, él respalda a su pateador", indicó el entrenador, añadiendo que Pepper había malinterpretado la situación y había reaccionado de manera excesiva.

El final del partido, que estuvo marcado por este pequeño conflicto, concluyó de manera positiva para Moody. A pesar de sus tres fallos previos, el pateador logró recuperar su confianza y anotó el gol de campo decisivo desde 44 yardas en la última jugada, sellando la victoria para los 49ers.

