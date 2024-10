Arizona Cardinals: Estrella de la NFL se pierde toda la temporada por lesión en la rodilla

Los Arizona Cardinals fueron los encargados de dar la sorpresa de la semana 5 de la NFL al derrotar a San Francisco 24-23, pero no todos son buenas noticias para los de la Conferencia Nacional del Oeste, ya que su head coach tuvo que confirmar la pérdida de uno de sus estrellas en la línea por el resto de la campaña. El jugador que no podrá continuar en la temporada 2024 es Will Hernández.

El guardia mexicano sufrió una lesión de rodilla producto del encontronazo con Nick Bosa. Ahora, el egresado de la Universidad de Texas-El Paso deberá pasar a la lisa de reservas de lesionados para recuperarse de la lesión,. El encargado de confirmar la noticia fue Jonathan Gannon en una conferencia de prensa.

Will Hernández será baja por el resto de la temporada (IG: willhernandez71)

Los números de Will Hernández antes de la lesión

El mexicano disputó 41 de las 58 jugadas en la ofensiva de los Cardinal en el partido contra los 49ers. La lesión en la rodilla lo hizo abandonar antes el partido, por lo que no terminó el encuentro correspondiente de la semana 5 de la NFL. Se tiene que mencionar que en lo que va de la temporada, Hernández cuenta con 280 jugadas realizadas con los de Arizona. Dentro de su actividad en el 2024, Will sólo realizó dos faltas, ambas por holding.

Ahora, después de confirmarse su baja por el resto de la temporada, se tiene que mencionar que el futuro de Will está en duda En la NFL. Hernández firmó en marzo 2023 con los Cardinals por dos temporadas, por lo que al finalizar la temporada pasaría como agente libre debido a que se terminó su contrato.

Will termina su contrato lo que resta de la temporada (IG: willhernandez71)

¿Qué sigue para los Cardinals?

El head coach de la franquicia de Arizona tiene un gran problema para suplir a Will Hernández, pero más allá de todo lo que involucra la planeación en las alineaciones, Jonathan tiene un duro calendario en las próximas semanas de cara a encontrar al sustituto ideal de Will en esta temporada.

Packers vs Cardinals el domingo 13 de octubre

Cardinals vs Chargers el lunes 21 de octubre

Dolphines vs Cardinals el domingo 27 de octubre

Cardinals vs Bears el domingo 3 de noviembre

Cardinals vs Jets el domingo 10 de noviembre

Estos son los próximos cinco encuentros para los de Arizona, tiempo en el que el head coach deberá encontrar al sustituto de Will. Se tiene que recordar que Jonathan Gannon tiene una larga lista de lesionados que hará complicada la misión para encontrar al guardia derecho. Por ahora las opciones del head coach son: Luke Tenuta, Charlie Heck y Keith Ismael.

